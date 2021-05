Castillo reitera convocatoria a una Constituyente y Keiko plantea facilidad tributaria

El candidato presidencial Pedro Castillo ayer volvió a condenar el atentado narcoterrorista suscitado en el centro poblado San Miguel del Ene y ofreció una lucha frontal contra los rezagos establecidos en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). En su recorrido por distritos la región Lima, el postulante insistió en su propuesta de una convocatoria a una Asamblea Constituyente. En tanto, su adversaria, Keiko Fujimori, visitó la región San Martín, donde se reunió con comités de autodefensa y declaró a la prensa, tratando de vincular a Sendero Luminoso con su adversario de Perú Libre. La candidata también lanzó ofertas para los microempresarios.

Castillo por el centro

Temprano, aún en Huánuco, el candidato de Perú Libre dialogó con la prensa y se refirió a las dudas con respecto a la posible participación del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, en un eventual gobierno.

“Acá las decisiones las toma Pedro Castillo y las toma el pueblo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado”, expresó.

También en esta región respondió sobre el comentario que hizo el integrante de su equipo técnico Juan Cadillo, quien se pronunció en contra de una posible derogatoria de la ley de la carrera magisterial.

Al respecto, el candidato Castillo dijo estar a favor de la meritocracia, que precisamente está regulada en dicha norma. “Todos estamos a favor de la verdadera meritocracia. Esto se tiene que encaminar desde el espacio social. Desde el punto de vista de los maestros y no desde arriba”, expresó. El candidato no aclaró si impulsaría o no la derogatoria de la ley de la carrera magisterial.

Por la tarde, el postulante de Perú Libre hizo un recorrido relámpago por distritos de la Carretera Central. Primero llegó a Santa Eulalia (provincia de Huarochirí). Luego estuvo en Chosica (distrito de Lurigancho) y, finalmente, en Huaycán (distrito de Ate).

En los tres distritos, Pedro Castillo fue enfático en condenar el atentado narcoterrorista que cobró la vida de 16 peruanos. Asimismo, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. “Vamos a hacer una lucha frontal contra el terrorismo”, expresó en Chosica, al referirse a un posible gobierno suyo.

También en estas jurisdicciones instó a los ciudadanos a organizarse para tener representación en una futura Asamblea Nacional Constituyente.

Otra de las propuestas en las que hizo hincapié es en la recuperación del gas de Camisea. Habló también de recuperar los recursos naturales para declarar en emergencia los sectores salud y educación.

Parte de sus intervenciones también estuvieron orientadas a atacar a su adversaria Keiko Fujimori. “No te traigo un táper, te estoy trayendo un lápiz”, dijo en Chosica.

En Huaycán. Pedro Castillo lideró un multitudinario mitin y llamó a los jóvenes a participar de un eventual gobierno suyo. Foto: John Reyes/La República

Keiko en San Martín

La candidata Keiko Fujimori, por su parte, visitó la región San Martín. Allí se reunió con licenciados de las Fuerzas Armadas y miembros de los comités de autodefensa. En diálogo con los medios, buscó vincular al candidato Pedro Castillo con la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

“El señor Pedro Castillo es a quien, a él y a su grupo, lo señalan de estar cercanos y vinculados al terrorismo, es él quien tiene miembros del Movadef, es él quien tiene congresistas con procesos o vinculación a Sendero Luminoso y al Movadef”, expresó, además de señalar que Castillo estaría nervioso porque “no tiene equipo, no tiene planes, no tiene propuestas”.

La candidata también ofreció dar facilidades para la creación de nuevas empresas, como las facilidades tributarias. Habló de dos años de cero tributos, además de facilidades para participar como proveedores del Estado y acceso a créditos.

Quien también salió ayer a respaldar la campaña fue el excongresista e investigado por lavado Kenji Fujimori. Vía Twitter, el menor de los Fujimori habló de “una propuesta increíble” de su hermana, que es “la condonación de las multas vehiculares para personas que se dedican al taxi o tienen su carro particular, salvo las multas por accidente o muerte”.

En San Martín. La candidata Keiko Fujimori prometió medidas de apoyo para incentivar la creación de nuevas empresas. Foto: difusión

Informan sobre parcialización de medios a relator de CIDH

La asociación civil Transparencia remitió una carta al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, alertando de los riesgos para la libertad de información en la presente jornada de la segunda vuelta en el Perú.

“En el marco de la segunda elección presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, en la opinión pública peruana existe la percepción de la parcialidad de algunos medios de comunicación”, expresan en el documento, citando como referencia el último sondeo de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el mismo que revela que el 59% considera que los medios favorecen a una candidatura. Y de este porcentaje, el 79% asume que el favorecimiento es hacia Keiko Fujimori.

El Tribunal de Ética del Jurado Nacional de Elecciones también emitió un pronunciamiento pidiendo a los medios una cobertura imparcial, neutral y equitativa de los candidatos.

