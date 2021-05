Daniel Salaverry, exaspirante a la presidencia con Somos Perú, reiteró su respaldo a la candidatura de Pedro Castillo, de Perú Libre, con miras a la segunda vuelta electoral del próximo domingo 6 de junio.

Asimismo, consideró que el representante del partido del lápiz “es una persona honesta, que tiene vocación de servicio”, y contó que, tras la reunión que tuvieron ambos hace unas semanas, coincidieron en varios puntos respecto a temas económicos, sociales, de vivienda, seguridad ciudadana, entre otros. También confirmó que hará campaña a favor de Castillo Terrones en el norte del país.

“Cuando tomo una decisión, no la tomo a medias. Cuando me comprometo, me comprometo a fondo. Estoy en el norte y a través de mi grupo, organización y operadores políticos, estamos al frente de la campaña de Pedro Castillo y vamos a darle las propuestas a los pobladores hasta el último rincón del país”, declaró este miércoles 26 de mayo en Exitosa.

En esa misma línea, Salaverry sostuvo que su apoyo a Castillo también se debe “para que no se repita lo de los últimos años”, pues dijo que en el próximo Congreso el fujimorismo podría tener un mayor número de aliados, por lo que “si llega al poder absoluto sería preocupante y muy peligroso”. De igual manera, descartó que su respaldo se deba a cambio de un cargo político.

“En mi caso, puedo garantizar que ni yo lo he pedido, ni ellos me lo han ofrecido, pero yo sé cómo operan los otros partidos. Van a controlar el Congreso y a la vez el Ejecutivo. Eso sí me parece muy peligroso”, acotó.

En otro momento, el también expresidente del Legislativo rechazó que “el Perú se vaya a convertir en la Venezuela de Hugo Chávez como señalan algunos” e instó a los demás políticos “a dejar de sembrar terror económico y empresarial en el país, pues esto no es así”.

Por otro lado, Daniel Salaverry aseveró que no dejará de apoyar a Pedro Castillo por lo que pueda decir algún congresista o representante de Perú Libre sobre ir a una Asamblea Constituyente sin pasar por el Congreso.

Del mismo modo, opinó que cualquier reforma que se quiera hacer a la Constitución, o cualquier medida orientada a impulsar un referéndum, tiene que pasar “necesariamente” por la aprobación del Pleno del Parlamento Nacional.

“ Pedro Castillo ya marcó posición y deslindó de cualquier posición extremista de quienes forman parte de Perú Libre . Esas no son declaraciones, ni expresiones de Pedro Castillo (….) Por las declaraciones de un congresista, uno no va a dejar de apoyar a Pedro Castillo”, añadió.

