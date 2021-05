Pedro Castillo condena atentado y Keiko Fujimori presenta nuevo equipo

En el inicio de la penúltima semana de la campaña política, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, visitó las regiones de Huánuco y Pasco. Durante este recorrido expresó su condena al atentado narcoterrorista contra la vida de catorce personas en Pichari (Cusco). En tanto, su adversaria, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), cumplió actividades en la capital.

Castillo arribó a la región Huánuco y su primera intervención en el mitin fue para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas del ataque narcoterrorista en Cusco. “Quisiera extender mi eterna solidaridad a las familias de las víctimas que acaban de ser asesinadas en Pichari”, expresó.

Acto seguido rechazó este atentado y pidió a las autoridades responsables investigar los hechos y sancionar a los responsables. “Condeno abiertamente, como hombre del campo y como maestro, la cobarde actitud de algunas personas, que en un escenario político abusan del pueblo”, sostuvo, y añadió: “Insto a la Policía Nacional para que haga las investigaciones inmediatas y dé con el paradero de los responsables y se dé el peso de la ley”.

El candidato de Perú Libre lideró previamente un pasacalle durante una hora y luego se dirigió a sus seguidores en el mitin, donde dio cuenta de algunas de sus propuestas en los ejes de educación y agricultura.

“La prioridad nuestra será la educación, invertiremos en la educación del pueblo peruano, para sentir cada día más, que un pueblo educado, jamás será engañado”, ofreció.

También convocó a todo el sector magisterial del país para iniciar “el trabajo de la verdadera revolución educativa”.

Reiteró además su propuesta de propiciar el acceso de los maestros a las vacunas, con el fin de retomar el sistema de educación presencial.

Con respecto al sector agrario ofreció la industrialización de productos producido en Huánuco. “Hacer justicia significa industrializar la papa de Huánuco”, enfatizó, al tiempo de prometer un banco de semillas para cada provincia, para mejorar la calidad de los productos, además de anunciar el afirmado de las vías de todos los centros poblados.

En otro momento buscó marcar diferencia de otros sectores vinculados a la política. “Somos trabajadores, nos dedicamos a la agricultura, nos dedicamos al comercio, nos dedicamos a la ganadería (…), no somos ociosos, no somos zánganos, no estamos solamente para vivir de la política”, dijo.

En el ámbito político también insistió en su propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Apuntó que, mientras tanto, corresponde respetar la actual Carta Magna, así como sus instituciones.

Castillo también se dirigió a los jóvenes al señalar: “Convoco a la juventud de Huánuco y del país a ser no solamente vigilantes de esta gestión, sino ser parte de esta gestión, ser la parte ejecutiva de este gobierno”.

Al finalizar, insistió en su planteamiento de la nacionalización del gas y rechazó la campaña de satanización emprendida en su contra, con mensajes como el supuesto arrebato de los ahorros, en virtud a eventuales ajustes al modelo económico. “Qué ahorros les van a quitar al pueblo, si están en extrema pobreza”, exclamó el postulante.

Posteriormente, siempre con su sombrero de Cajamarca, Castillo se desplazó hacia la región vecina de Pasco, donde fue recibido por los ciudadanos desde el ingreso y encabezó más tarde un masivo mitin.

Fuerza Popular

Por su parte, la aspirante a la presidencia Keiko Fujimori presentó ayer en Lima a un nuevo grupo de personas, como parte de su equipo técnico.

Uno de ellos es Carlos Neuhaus, el responsable de la realización de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima del 2019.

También fueron presentadas las deportistas Cecilia Tait e Inés Melchor, además de Ricardo Pun Chong, médico cirujano fundador del albergue Inspira para niños con cáncer.

Otras personas anunciadas como parte de su equipo fueron el abogado Julio García Torres; el expresidente del Instituto Peruano del Deporte Óscar Fernández Cáceres; el oficial de las FFAA en situación de retiro y paratleta Carlos Felipa; y el presidente de la ONG Caminemos, Ricardo Contreras Salazar.

También había sido anunciado como parte de este equipo el ingeniero industrial Julio Garay, creador de las galletas contra la anemia. Sin embargo, él mismo se encargó de desmentir tal información en comunicación con varios medios.

Informó que fue contactado por los dos partidos de la segunda vuelta, pero no se sumó a ninguno de ellos. “Lo que acá puedo mencionar es que aún no pertenecemos a ninguna agrupación política”, declaró.

La candidata Keiko Fujimori ayer también sostuvo una reunión con los representantes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

Por otro lado, ayer también se conoció sobre la conformación de una comisión para investigar las denuncias de acoso laboral contra Luis Carranza, miembro del equipo económico del fujimorismo, cuando se desempeñó como presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

