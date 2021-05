Elecciones 2021: no hay claridad en el financiamiento de las propuestas

Juan Pari y Luis Carraza fueron los encargados de sustentar las propuestas de Perú Libre (PL) y Fuerza Popular (FP), respectivamente, en el bloque de recuperación económica y reducción de la pobreza durante el debate técnico realizado la noche del domingo.

El primero resumió su plan en cuatro ejes: el eje social y emergente, acceso al crédito, generación del empleo a través del empuje estatal y la inversión privada. Mientras que Carranza hizo lo propio con una propuesta enfocada en tres objetivos: “Tu salud, tu comida y tu trabajo”, dijo.

Sobre el empleo

Perú Libre apunta a recuperar y garantizar el empleo a través de la protección y defensa del mercado nacional, principalmente en el sector agrícola y de las micro y pequeñas empresas (mypes), explicó Pedro Francke, del equipo técnico de la agrupación de Pedro Castillo.

Mientras que Fuerza Popular busca crear 700 mil puestos de trabajo a través de los programas de vivienda y mantenimiento de vías.

Al respecto, el laboralista Ricardo Herrera recordó que después de las vacunas la mayor preocupación de la población hoy es el empleo. Luego de haberse perdido 1,2 millones de puestos en el 2020, la única forma de generar trabajo es a través de la inversión pública y privada, “y esto se logra cuando le das confianza a los empresarios”, señaló.

“Ayer (domingo) Carranza fue más concreto que Pari, pero ninguno mencionó la posibilidad de crear un régimen de contratación temporal que incentive la empleabilidad de por lo menos 200.000 personas hasta diciembre”, anotó.

Créditos a las mypes

Juan Pari de PL planteó un sistema crediticio no excluyente con las mypes. Además de la extensión de las reprogramaciones de créditos de los diferentes programas lanzados por el actual Gobierno, así como fortalecer Compras MYPErú.

Por su lado, Carranza, de Fuerza Popular, anunció “volver a empezar” para dar créditos a plazos de hasta 7 años, así como de la capitalización de Agrobanco y Cofide para apalancar S/ 14.000 millones en créditos a favor de 700.000 empresas.

En diálogo con La República, Jaime Condori, presidente de la Confederación Nacional de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa del Perú (Conamype), señaló que, “si dichos programas anunciados no toman en cuenta el nivel de informalidad en las mypes, entonces en la práctica no servirán”.

Además, indicó que no es necesario más propuestas, sino,ejecutar las que ya hay: “Tenemos leyes que benefician a las mypes y no se cumplen, como que el 40% de las compras públicas sea a los pequeños empresarios, pero no lo hacen”, refirió.

Metas macroeconómicas

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, lamentó que ninguno de los partidos sea claro sobre cuánto llegará la expansión del gasto fiscal con las propuestas económicas planteadas, considerando que la economía peruana cayó casi 12 puntos en el 2020. “El problema es que los mercados esperan que el nuevo gobierno anuncie un patrón de consolidación fiscal, cómo se hará el proceso de conversión ratio de deuda y producto, y en cuánto tiempo se reducirá el déficit fiscal”, señaló y recordó que dicha información deberá ser presentada en agosto próximo ante el Congreso, en el proyecto de Presupuesto Público 2022.

Señaló, sin embargo, que el Perú aún tiene espacio para incrementar su deuda, hoy ubicado en 35% del PBI.

De otro lado, calificó de optimista las proyecciones de Fuerza Popular de alcanzar un crecimiento económico del 6% anual al 2026. “Quizá asumiendo que entremos a un nuevo ciclo de precios altos de los minerales, sería la explicación”, refirió.

Asistencia social

Respecto al apoyo a los hogares más vulnerables, Fuerza Popular propuso un bono oxígeno, entrega del 40% del canon a las familias a través de cheques -que servirán solo para capital de trabajo-, así como duplicar Pensión 65 e integrar cada año a 500 mil beneficiarios. Perú Libre, por su parte, aboga por un programa de apoyo alimentario a los comedores populares, así como la entrega de un subsidio temporal a los servicios básicos, según su plan de gobierno.

Sobre este punto, Javier Herrera, del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), sugiere pensar más allá de las políticas vigentes y considerar en sus planes a la población en situación de vulnerabilidad y a los pobres urbanos. “Se necesita una verdadera política de protección social que se trabaje de forma articulada con todos los sectores”, señaló.

Los temas ausentes

Reforma tributaria. De acuerdo al economista Luis Arias Minaya, el nuevo gobierno deberá plantear una reforma tributaria dando énfasis en gravar mejor los impuestos y reducir la evasión y elusión, para elevar la presión tributaria hoy en 14% del PBI.

Conflictos sociales. Asimismo, aboga por un nuevo contrato social con las comunidades para destrabar de forma pacífica los millonarios proyectos mineros que sirven para impulsar la inversión privada. “Lástima que no se tocó este tema en el debate”, dijo.

La palabra

Juan Pari Choquecota de Perú Libre

“Nosotros planteamos cuatro ejes: el eje social y emergente, acceso al crédito, generación del empleo a través del empuje estatal, y la inversión privada y la inyección de la inversión pública”.

Luis Carranza Ugarte de Fuerza Popular

“Los instrumentos que usaremos en el corto plazo serán un fuerte impulso fiscal y, a mediano plazo, un fuerte impulso a la inversión privada, a favor de las mypes, agricultores y artesanos”.

