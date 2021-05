La histórica voleibolista Cecila Tait, medallista de plata olímpica en Seúl 1988, se integró al equipo técnico de Keiko Fujimori y aseguró que su apoyo “no es un cheque en blanco”. También dijo que será una “buena fiscalizadora” en un eventual Gobierno de la candidata de Fuerza Popular y evitó hablar de las esterilizaciones forzadas, aunque sí se solidarizó con las víctimas.

“Nosotros siempre estamos viviendo del pasado, del odio. Eso es lo que crea este tema de la división. Lo que pasó hace 25 años o hace 11 años con mi enfermedad o que me dejaron porque estaba enferma ya fue ayer. El pasado, pasado está. Yo no voy a tratar sobre este tema. Yo no voy a hablar de los odios ni de los pasados ”, expresó en diálogo con Canal N.

Y, a renglón seguido, agregó: “ Me solidarizo con las personas que pasaron esa situación . Fue el padre, fue Montesinos, fue en ese momento, esas personas. Esta es la oportunidad de Keiko Fujimori de reivindicarse ante todos los peruanos”.

Además, Tait comentó que está convencida de que Keiko Fujimori, de ganar, hará un bueno Gobierno. “Porque si no, seré una piedra en su zapato y estaré todos los días al frente de Palacio de Gobierno exigiendo que cumpla lo que prometió. (...) Voy a ser una buena fiscalizadora. En eso soy especialista. Voy a ser la peor cobradora que va a tener Keiko si no cumple las promesas”, señaló.

También indicó que no necesita ser congresista para fiscalizar y que está entregando a la lideresa del fujimorismo un capital que le “ha costado muchísimo cuidarlo”.

“Este capital se lo estoy entregando a Keiko, a todo su equipo, pero no es un cheque en blanco y la población lo tiene que saber”, prolongó la ‘Zurda de Oro’ del vóley peruano.

Por último, sostuvo que no cree que Keiko Fujimori falle si es que gana la presidencia, ya que, según Tait, “el legado que ella recibió del papá (Alberto Fujimori) no le puede dejar a sus hijas”. “Ella se tiene que reivindicar y hacerlo bien”, aconsejó.

Tait en 2013: “Me ofrecieron medio millón para pasarme al fujimorismo”

Tras anunciar su apoyo a Keiko Fujimori, los usuarios de las redes sociales le recordaron a Cecilia Tait cuando, en 2013, refirió que en el año 2000 le habían ofrecido 500.000 dólares para pasarse a la bancada del fujimorismo. Ella en ese entonces había sido elegida como parlamentaria de Perú Posible.

“Yo viví, en el 2000, amenazas. Me ofrecieron medio millón de dólares para pasarme al fujimorismo . ¿El señor Juan Díaz Dios no sé dónde estaba? Yo tuve que salir del país para proteger a mi familia. Ahora estoy defendiendo al país y, para eso, si es necesario ser criticada, lo asumo. No me avergüenzo de mi votación”, aseveró en 2013, en declaraciones difundidas por Canal N.

Esa fue la respuesta que Tait le dio al entonces legislador fujimorista Juan José Díaz Dios. El congresista la había criticado porque ella votó en abstención el pedido para que la presentación de la periodista Cecilia Valenzuela, ante la comisión que investigaba el caso López Meneses, sea pública.

