Castillo: “Si hay que poner el pecho contra el terrorismo, lo tenemos que hacer”

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se pronunció sobre el atentado terrorista ocurrido en el VRAEM y afirmó que en un eventual gobierno suyo luchará contra del terrorismo “venga de donde venga”.

“Soy el primero de ponerme adelante, si hay que poner el pecho contra el terrorismo, lo tenemos que hacer venga de donde venga y en nuestro gobierno no va haber ninguna persona que tenga algún indicio del Movadef, del terrorismo, radicalismo, extremismo, no lo van a ver, venga de donde venga, así sea (Guillermo) Bermejo, así sea quien sea, no lo vamos a permitir”, manifestó en declaraciones a la prensa desde San Juan de Lurigancho.

Asimismo, dijo que iban a asumir la responsabilidad para combatir este flagelo que intenta ganar terreno “social y económicamente” y “limpiarán” la política.

“Tenemos que asumir una responsabilidad, porque el terrorismo también se ve de diferentes partes, ángulos, espacios. Asumir un terror para asumir el poder, para posicionarse social y económicamente. Nosotros nos ratificamos acá: el pueblo pone a Pedro Castillo para limpiar la política y asumir una responsabilidad ”, acotó.

“La salud no tiene tinte político”, afirmó Pedro Castillo

En otro momento, opinó sobre la publicación de Vladimir Cerrón en su cuenta de Twitter acerca de la deportista Inés Melchor, quien ha dado positivo al coronavirus.

Previo a esto, se informó que la atleta se unió al equipo técnico de Fuerza Popular, por lo que el secretario general del partido del lápiz escribió: “Le dio Koronavirus”.

“Nuestra solidaridad, la salud no tiene tinte político, no tiene camiseta. Estoy hablando por mí, estoy hablando por el pueblo peruano”, indicó. “ Estoy manifestando lo mío, lo que siente el pueblo. Si alguna persona dice un exabrupto, creo que no estamos para eso. Son cuestiones de cada quien. Si hay que corregir, hay que corregir”, manifestó Castillo Terrones.

