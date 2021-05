Este domingo 23 de mayo se llevó a cabo el primer debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a la segunda vuelta del próximo domingo 6 de junio.

En el debate participaron los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular, quienes enviaron a cada uno de sus especialistas y profesionales para que los representen en seis bloques temáticos: reforma del Estado; recuperación económica y reducción de la pobreza; salud y manejo de la pandemia; infraestructura, desarrollo regional y descentralización; seguridad ciudadana y orden interno; y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.

Por Fuerza Popular participaron Patricia Juárez, Luis Carranza, José Recoba, Carlos Bruce, Fernando Rospigliosi, y Hernando Guerra García; y por Perú Libre lo hicieron: Dina Boluarte, Juan Pari, Hernando Cevallos, Andrés Alencastre, Avelino Guillen, y Celeste Rosas.

A continuación, veremos los momentos más importantes de este debate técnico.

Equipo técnico de Fuerza Popular ganó el debate del JNE, según encuesta a lectores de La República. Foto: Aldair Mejía/La República

Boluarte y Juárez discutieron por “una amante” de Alberto Fujimori en Antabamba

La candidata a la primera vicepresidencia, Dina Boluarte, criticó a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y aseguró que durante un eventual gobierno de Pedro Castillo (Perú Libre) lucharán contra la corrupción.

“ Keiko Fujimori ya fue cogobierno con su Congreso mayoritario y permítanme para muestra un botón. Tengo el oficio número 144 de la Municipalidad distrital de Puños, que le dirige a la presidenta de la comisión de Presupuesto, a la señora Karina Beteta, y le pide presupuesto para poder atender los problemas de su escuela rural”, contó Boluarte.

Por su parte, la candidata a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, Patricia Juárez, indicó que el expresidente Alberto Fujimori fue el único presidente que llegó a “su pueblo” ubicado en Apurímac para implementar sistema eléctrico; sin embargo, Boluarte dijo que llegó a la provincia de Antabamba y lo hizo para intentar tener “una amante” de aquel lugar.

Patricia Juárez y Dina Boluarte

Cevallos sostiene que FP no tiene autoridad moral para frenar la pandemia

Por otro lado, el excongresista Hernando Cevallos explicó la necesidad de que el Estado peruano invierta para que la salud pueda ser considera “un derecho” de los peruanos y no un servicio, como lo estableció el exmandatario Alberto Fujimori en los 90.

Asimismo, recordó que durante el régimen fujimorista se realizaron “300.000 esterilizaciones forzadas a las mujeres de nuestra patria y no hay ni siquiera una pisca de remordimiento por eso”.

Del mismo modo, criticó a los miembros del equipo técnico de salud de Keiko Fujimori por haber dicho que “las vacunas no sirven” durante el incremento de contagios de coronavirus.

“La salud debe ser tratada con un criterio científico, no podemos engañar al pueblo peruano diciendo que las vacunas no sirven. No podemos ocultar el pasado y negar a quienes dijeron eso, y son parte del equipo técnico de Fuerza Popular. Esto lo vengo a señalar con toda claridad porque para enfrentar la pandemia hay que tener autoridad moral, y tengo que decir que Fuerza Popular no la tiene ”, expresó el médico.

Hernando Cevallos representó a Perú Libre en el bloque de salud y manejo contra la pandemia. Foto: JNE

Pari llama “inconsecuente” a Carranza tras propuesta de Pensión 65

Juan Pari, actual líder del sector económico del equipo de Pedro Castillo, calificó de “inconsecuente” a Luis Carranza, especialista del grupo de Fuerza Popular.

En efecto, el economista y exparlamentario criticó al exministro luego de que este propusiera duplicar Pensión 65, a pesar de que hace años criticó la propuesta.

“Vamos a duplicar Pensión 65, pero no solamente eso, tenemos previsto y contabilizado implementar todos los años 500.000 beneficiarios en Pensión 65, con la idea de llegar a la cobertura universal al 2026. (Programa) Juntos va a aumentar al 50% y vamos a hacer un esfuerzo para llegar al final del 2026 a un millón de familias protegidas por Juntos”, declaró Carranza en el evento.

Ante este planteamiento, Juan Pari le recordó las críticas que dio al programa en la campaña electoral de 2011, en la que su ahora candidata también postulaba para la presidencia.

“Bueno, ahora se habla de Pensión 65, en el Gobierno de Humala el señor Carranza dijo ‘qué es eso de Pensión 65, eso va a generar muchos problemas para la economía, no puede ser’, y ahora quiere duplicar. ¡Qué inconsecuente! ”, enfatizó el excongresista.

Juan Pari Luis Carranza. Foto: Aldair Mejía/La República

Guillén: “¿Cómo es posible que una organización criminal participe?”

En otro momento, ex fiscal supremo Avelino Guillén calificó de “amenaza” que un partido como Fuerza Popular, investigado por ser presuntamente ser una organización criminal, se aproveche “de una debilidad del sistema de control democrático” para participar en una segunda vuelta electoral, el próximo domingo 6 de junio.

“Por respeto al país, nosotros no podemos callar ni ocultar que hoy la principal amenaza es la intervención de una presunta organización criminal (que participa) en este proceso electoral aprovechándose de todo nuestro débil sistema de control democrático. ¿Cómo es posible que una organización criminal participe en un proceso electoral y venga a hablar de combatir la delincuencia? ¿Dónde estamos?”, expresó.

En otro momento, Guillen se mostró es desacuerdo con la estrategia del fujimorismo para combatir la delincuencia en nuestro, país pues consideró que “aplicar penas más duras” no es la solución a este problema.

“La posición que está planteando Fuerza Popular (para la seguridad ciudadana) es un desastre (…). Lo que se tiene que hacer para tener paz es la prevención del delito. No queremos más víctimas, más muertes (….). Esa solución de penas duras, construir más cárceles, eso no soluciona nada”, aseveró.

Fernando Rospigliosi y Avelino Guillén en el debate técnico. Foto: Aldair Mejía/La República

Rosas a Guerra: “¿Cuál es la coherencia, ‘Nano’? No te defraudes”

Celeste Rosas, miembro del equipo técnico de Perú Libre, consideró que el Gobierno de Alberto Fujimori permitió el abandono del Estado a la protección del medio ambiente y de los pueblos originarios.

“Hay compromisos del Estado y este modelo de (Alberto) Fujimori instalado en el 90 es lo que pone cadenas tanto a los gestores como a la misma gente para hacer valer esos derechos”, manifestó durante el debate.

Por su parte, el virtual parlamentario fujimorista Hernando ‘Nano’ Guerra García contestó que “hay que ser coherentes” cuando se critica el actual modelo del Estado, ya que, según dijo, esta postura no correspondería a los integrantes del equipo técnico de Perú Libre, como la misma Celeste Rosas, quien formó parte del Ministerio de Educación (Minedu) en el gobierno de Ollanta Humala.

Ante esta declaración, Celeste Rosas cuestionó una “falta de coherencia” de Guerra García por haberse aliado con el fujimorismo pese a que antes lo criticaba.

“‘Nano’ (Guerra), hace apenas muy poco tú hablabas de la corrupción de Fujimori y atacabas a la señora Keiko Fujimori de ser corrupta. Si mal no recuerdo, hablabas de los más de 12.000 millones de dólares que estaban personificados en la señora Fujimori. O sea, ¿cuál es la coherencia, Nano? No te defraudes a ti mismo, por favor. No nos defraudes a todos”, respondió.

Celeste Rosas y Hernando Guerra García participaron en el bloque protección del medio ambiente y desarrollo sostenible. Foto: Aldair Mejía/La República

