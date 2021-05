Rosas propone respetar equilibrios y Guerra, compromisos internacionales

A dos semanas de las Elecciones Generales de 2021, la economista Celeste Rosas, de Perú Libre, y el empresario Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, se encontraron el último domingo 23 de mayo en el Gran Teatro Nacional para dar sus precisiones en el bloque de protección del medioambiente y desarrollo sostenible, en el marco del primer debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Rosas propuso respetar el conocimiento ancestral con el fin de evitar conflictos socioambientales. Para ello sería preciso la creación del nuevo ministerio de Desarrollo y Ciencia. “Tenemos que respetar los equilibrios” , mencionó la economista.

Por su parte, Guerra resaltó la importancia de las energías renovables y prometió beneficios tributarios para emprendedores. “(El Perú necesita) minería que nos ayude a progresar”, afirmó.

Asimismo, el empresario remarcó que “en lugar de preguntarnos qué más acuerdos tenemos que hacer, hay que cumplir y hay que honrar compromisos internacionales por la protección irrestricta de nuestro medio ambiente”.

Posteriormente, Rosas criticó a su contendor por la falta de coherencia, ya que Guerra habría criticado a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Nano, hace apenas muy poco tú hablabas de la corrupción de Fujimori, atacabas a la señora Keiko de corrupta. Y si mal no recuerdo, hablabas de los 12 millones de dólares que estaban personificados en la señora Fujimori. ¿Cuál es la coherencia, Nano? No te defraudes a ti mismo , no defraudes a todos”, aseveró.

En respuesta, el miembro del equipo técnico fujimorista exhortó a la ciudadanía a votar sin miedo, ya que se trataría de una elección importante.

“Fuerza Popular ha traído un equipo, no un grupo que recién se conoce. (...) Peruanos, voten sin miedo. Esta no es una elección cualquiera, esta es la elección más importante de tu vida. No es por nosotros, es por ti, por tus sueños, por tu tierra, por tu bodega, tus talleres, para que algún día le puedas decir a tus nietos que tú sacaste al Perú adelante, que tú votaste por un cambio hacia adelante”, aseguró.

Por último, Rosas concluyó con un mensaje de integridad y exhortó a la ciudadanía a construir un país mejor.

“Solo quiero convocar a todos, a las madres, a las mujeres, a los pueblos originarios, a los empresarios, microempresarios, a todos. Porque todos tenemos que llevar adelante el cambio del país. Tenemos que rescatar nuestros derechos, ya no más mendigos. Tenemos que construir juntos un mejor país para todos, no solamente para un grupo que se va a seguir empoderando y enriqueciendo. (…) Contamos con ustedes. Estoy acá porque nosotros, todos, tenemos las manos limpias”, finalizó.

