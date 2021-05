Palacín: Si no combatimos al terrorismo y al narcotráfico, no tenemos futuro

El abogado y miembro del equipo técnico de Perú Libre, Julián Palacin Fernández, se pronunció luego de que se diera a conocer el atentado terrorista cometido por Sendero Luminoso en el Vraem, en el que ejecutaron a 14 personas, entre ellos niños, y señaló que podría haberse evitado de haber puesto en funcionamiento el Proyecto Sivan-Sipan (Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional y el Sistema de Protección Amazónico y Nacional), el cual está desatendido desde el 2012.

“Por supuesto” , afirmó Palacín cuando se le preguntó si se podría haber previsto el ataque terrorista para contenerlo oportunamente. “Usted no ve cómo de los satélites se puede ver hasta una pelota de golf. Y nosotros tenemos el satélite las 24 horas ”, agregó en diálogo con La República.

Asimismo, consideró que la única forma de mirar hacia el futuro es combatiendo en simultáneo al terrorismo y al narcotráfico.

“Ya ni siquiera podemos exportar la coca para uso medicinal. Mira cómo nos están mirando mal en el extranjero. El terrorismo se nutre del narcotráfico y si no combatimos a ambos fenómenos, no tenemos futuro ”, subrayó.

Julián Palacín y Pedro Castillo. Foto. Aeronoticias

El también presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo en Lima remarcó que en caso el candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, gane la segunda vuelta en las elecciones generales del próximo 6 de junio y asuma el cargo de primer mandatario, se repotenciará el Proyecto Sivan-Sipan para luchar directamente contra el terrorismo y el narcoterrorismo, y se fortalecerán las acciones de las Fuerzas Armadas para aniquilar los remanentes existentes en nuestro país.

“Perú Libre impulsará el proyecto llamado Sivan-Sipan que la Fuerza Aérea del Perú viene desarrollando desde el 2012, pero que lamentablemente los gobiernos de turno no le han dado la debida importancia ”, aseveró.

Palacín aseguró que posee el conocimiento y los contactos para poner en marcha el proyecto y cuestionó el sentido de gastar una suma millonaria en un satélite para no darle uso.

“Hay expertos de Corpac (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial) que me informan toda la parte técnica, tengo las políticas públicas y aquí nadie me hace caso. Yo creo que tenemos que implementar estas políticas públicas. ¿Para qué se gastaron 600 millones de dólares en un satélite que no se está utilizando? ”, preguntó.

Detalles del proyecto Sivan-Sipan

El miembro del equipo técnico de Pedro Castillo comentó sobre los detalles del Proyecto Sivan-Sipan y lo calificó de ambicioso, ya que integra cinco campos de vigilancia.

“ Este es el proyecto más ambicioso en materia de vigilancia y protección de nuestra Amazonía y, por ende, el territorio del Vraem”, indicó.

“Sivan-Sipan permitirá incrementar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú a fin de vigilar la Amazonía mediante el empleo de sensores aéreos, radares y tecnología de punta, integrando cinco grandes campos: vigilancia aeroespacial, vigilancia territorial, vigilancia meteorológica, vigilancia del espectro electromagnético y una red centro de operaciones ubicado en Lima, enlazado con las regiones de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado”, añadió.

De este modo, explicó Julián Palacín que “se impulsará la política pública de cerrar el espacio aéreo en las pistas clandestinas del Vraem y la interceptación y abatimiento de las aeronaves del narcoterrorismo que violan nuestra soberanía”.

Julián Palacín durante una exposición en el Palacio de Justicia de Lima. Foto: Archivo Julián Palacín

Propuestas de Julián Palacín en el Plan de Gobierno de Perú Libre

Entre las propuestas del miembro del equipo técnico de Perú Libre, Julián Palacín, para un próximo período del Ministerio de Transportes y Comunicaciones destacan la creación de aeropuertos internacionales en diferentes regiones del país, con el fin de “captar turismo receptivo y promover el comercio de exportación sin depender de Lima”.

Se propone construir el aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco, el aeropuerto internacional Wanka en Junín y el aeropuerto internacional de carga de Pacasmayo – La Libertad. Además, se planea habilitar el “rango internacional de los aeropuertos low cost de frontera en Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Tacna”.

Julián Palacín fue también candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima y quedó en segundo lugar. Foto: Archivo Julián Palacín

Asimismo, se pretende “recuperar la soberanía aérea del Perú a través de una línea aérea de bandera de bajo costo con inversión privada y participación del Estado sin inversión pública, para que los 8.000 millones de dólares anuales que significan la explotación de las rutas internacionales del Perú, especialmente en quintas libertades, ingresen a la economía peruana y no a la chilena, y creen puestos de trabajo y desarrollo, garantizando la libre competencia para las empresas de aviación nacionales y extranjeras”.

También destaca la rehabilitación del 100% de las vías terrestres a nivel nacional e “impulsar con inversión nacional y extranjera el proyecto multimodal de la Isla San Lorenzo, con un puente por encima del mar y un aeropuerto low cost” con miras a recibir a futuro 30 millones de turistas por año.

Por último, se ha considerado redefinir el Plan Nacional de Implementación de la Red Dorsal de Fibra Óptica para que el internet sea efectivo en un 100% en todo el territorio nacional.

