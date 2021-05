Un debate técnico que terminó siendo político

La presentación de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre dejó traslucir las carencias de cada organización.

No se puede hablar de un ganador, visto lo de ayer.

Algunos segmentos tuvieron un mejor desarrollo (quizás el de salud) y otros, sencillamente, más provocaron decepción que otra cosa (medio ambiente).

Todo empezó a las siete de la noche, en el Gran Teatro Nacional, y fue moderado por el periodista Juan De la Puente.

Fueron seis bloques de 25 minutos cada uno. En reforma del Estado, intervinieron Dina Boluarte (PL) y Patricia Juárez (FP). En recuperación económica y reducción de la pobreza, Juan Pari (PL) y Luis Carranza (FP). Salud y manejo de la pandemia, Hernando Cevallos (PL) y José Recoba (FP). Infraestructura, desarrollo regional y descentralización, Andrés Alencastre (PL) y Carlos Bruce (FP). Seguridad ciudadana y orden interno, Avelino Guillén (PL) y Fernando Rospigliosi (FP). Y medio ambiente y desarrollo sostenible, Celeste Rosas (PL) y Hernando Guerra García (FP).

FP en todo momento se empeñó en repetir los siguientes mensajes: que el plan de PL adolecía de propuestas y que, por tanto, solo reflejaba su improvisación.

PL intentó —por ejemplo, a través del exfiscal Guillén— relacionar a FP con el autoritarismo y la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori.

Entre Juárez y Boluarte no se puede decir que haya habido una ganadora. Quizás la representante de PL estuvo más fina al momento de las réplicas, pero cayó en referencias innecesarias que deslucieron su participación.

En economía, y como cabía esperar, Carranza, extitular del MEF, estuvo más aterrizado en lo que respecta a cifras y porcentajes y proyecciones. Un resumen de estas se puede leer con mayor detenimiento en la presente edición.

Sin embargo, también es verdad que no explicó cómo se sustentaría todo lo que dijo. Con acierto, el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera del Perú, Fernando Gimeno (EFE), comentó en una mesa en América que si PL hubiese presentado las mismas propuestas que lanzó Carranza, ya se le estaría exigiendo explicar de dónde saldría el dinero.

Por su parte, Pari estuvo bastante flojo. No se explica, en este punto, por qué PL no ha aprovechado su alianza con Juntos por el Perú, que cuenta con cuadros económicos mucho mejor preparados. Pari demostró un buen trabajo siendo parlamentario cuando le tocó conducir la primera comisión investigadora del caso Lava Jato, no obstante ayer estuvo lejos de demostrar un buen desempeño.

Quizás uno de los mejores segmentos fue el consagrado a la salud. Es verdad que quedaron serias dudas sobre lo que harían ambas organizaciones para manejar la pandemia. Dicho esto, los expositores pudieron al menos desarrollar algunas ideas.

Cevallos, en líneas generales, anduvo mejor que Recoba. Lo fustigó de manera reiterada por considerarlo un “empresario de la salud” y por haber apoyado a Ernesto Bustamante (desembarcado del equipo técnico naranja) en sus críticas contra la vacuna de Sinopharm.

Más carencias

El bloque Rospigliosi versus Guillén tuvo en el primero a alguien acostumbrado a la polémica y por eso, quizás, le fue mejor al momento de exponer sus ideas, que tienen básicamente un enfoque punitivo.

El exfiscal, por su parte, trató de proponer una mirada más enfocada hacia lo preventivo. Por supuesto, no desaprovechó la oportunidad para preguntarse que cómo era posible que se pudiera elegir a una organización presuntamente criminal, en alusión a las investigaciones que se siguen en contra de dirigentes fujimoristas, incluida la propia candidata presidencial Keiko Fujimori. El exministro del Interior le respondió que PL era una organización criminal, “no presunta”.

En infraestructura, Bruce se pegó a su ya conocido discurso tecnocrático, mientras que Alencastre expuso una visión más enfocada hacia la gestión del territorio con un enfoque regional y local. Lo malo es que se quedó en la parte más teórica y le faltó aterrizarla mejor.

Con toda seguridad, lo peor del debate técnico de ayer estuvo reservado para el final. Un tema tan relevante para el Perú como el medio ambiente y desarrollo sostenible careció —desde ambos lados— de propuestas y enfoques serios. Rosas no dijo absolutamente nada relevante y por momentos ni siquiera se entendía cuál era su argumento. En tanto, Guerra García redujo todo a un problema de emprendedores. Un desastre.

La conclusión que se puede sacar de ayer es que ambos partidos dejaron en evidencia las limitaciones de sus plataformas.

Reforma del Estado

Dina Boluarte, abogada, candidata a la primera vicepresidencia de PL

Destacó que las manos del profesor Pedro Castillo y del equipo de gobierno están limpias: “Esa es la gran diferencia con nuestra contrincante electoral”. Anunció un nuevo pacto social a partir de una profunda reforma política, económica y del sistema de justicia, para construir un Estado que garantice la salud, educación, inversión, turismo, trabajo decente y tecnología.

Presentó un oficio del municipio de Puños, dirigido a la expresidenta de la Comisión de Presupuesto, Karina Beteta, pidiendo dinero para una escuela. “¿Lo consideraron en el presupuesto de ese año? No. ¿Cómo podemos confiar en sus ofertas?”, cuestionó. En el Callao, en el asentamiento humano Keiko Fujimori, subrayó que viven en pobreza, sin agua ni alcantarillado. Por ello enfatizó: “Nos acercaremos al pueblo para resolver sus problemas”.

Patricia Juárez, abogada, candidata a la segunda vicepresidencia de FP

Habló de tener un Estado cercano al ciudadano. “Para eso tenemos que fortalecer las capacidades del sector público”, expresó. Adelantó un gobierno digital, para que los peruanos puedan, a través de un celular, concretar todos los trámites del Estado. “Y para los que no tengan celular, tendremos los módulos de atención ciudadana, muy cerca de su domicilio, en cada provincia”, detalló.

Cuestionó, por otro lado, la ausencia de planteamientos sobre reforma del Estado en el plan de gobierno de Perú Libre.

“Queremos un Estado que lleve las obras y progreso a donde se necesite. Necesitamos un Estado con simplificación administrativa y que ayude a los municipios”, apuntó, además de ofrecer maquinaria pesada para los centros poblados y municipios rurales, para la ejecución de obras.

Muy poco en concreto

Enfoque por: Eduardo Ballón, analista político

Fuerza Popular no dijo nada nuevo. Fue una añoranza del Estado fujimorista del rol que les dieron a las municipalidades en los 90. Su propuesta más concreta es la del gobierno digital y la simplificación administrativa.

Perú Libre, aunque lo ha anunciado desde el primer momento, insiste con la propuesta de la constituyente y una nueva Constitución, así como la lucha contra la corrupción. Ninguno habla de reformas políticas ni la organización del Estado. Fueron solo fuegos artificiales.

Recuperación económica y reducción de la pobreza

Juan Pari, economista, excongresista

Pari enfatizó que los treinta años del actual modelo económico conllevaron a que el 70% de la PEA “busque el empleo como sea”.

Por ello, fomentarán el acceso al crédito no excluyente y dirigido a las mypes, sumado a la inyección de la inversión pública para recuperar el empleo y la incorporación del sector privado.

Respecto a la lucha contra la pobreza, apuntó que esta no se “encara con regalos que se desvanecen con el tiempo”, y anotó que la gente está en busca de empleo, por lo cual es esta la piedra angular para revertir los indicadores de pobreza.

Finalmente, enfatizó que el país no posee soberanía alimentaria y trabajarán para fortalecer la economía, “para no mantenernos como simples productores de materia prima”, para lo cual apostarán por la biodiversidad y pisos ecológicos.

Luis Carranza, economista, exministro de Economía

Carranza sostuvo que en el corto plazo darán un fuerte impulso fiscal y financiero; y en el mediano, a la inversión privada que priorice a las pymes por sobre las grandes empresas.

Además, crearán 500 mil puestos de trabajo atendiendo los más de 16 mil km de vías departamentales no afirmadas y 200 mil más con el apoyo a MiVivienda y Techo Propio; sumado a la capitalización de Agrobanco y Cofide para apalancar S/ 14 mil millones en créditos a pequeñas y medianas empresas que consolidarán 700.000 puestos de trabajo.

También apuntó a duplicar Pensión 65 y alcanzar la cobertura universal de los adultos mayores a 2026 junto a una reducción del 15% de la pobreza para ese periodo, la cual se dará con el incremento de la inversión privada en promedio hasta en 6%.

Diversos calibre

Enfoque por: Luis Miguel Castilla, exministro de Economía

Ha sido una presentación asimétrica y desnivelada. Las propuestas de Carranza fueron específicas para la cuantificación del empleo con un foco más dirigido a los programas sociales y la expansión del crédito a las pymes, pese a que no se logró mostrar el costeo de estos anuncios; mientras que el discurso de Pari fue más básico y general, quedándose corto para ahondar en las falencias que encuentra en el modelo económico y su apuesta de reactivación, debido a que buscó un mensaje más social e inclusivo.

Salud y manejo de la pandemia

Hernando Cevallos, médico, excongresista

El médico afirmó que se fortalecerá el primer nivel de atención, por lo que sacarán del olvido a miles de postas para que la población tenga servicios más cercanos a sus viviendas. Dijo que priorizará el derecho a la salud con una mejor infraestructura hospitalaria e impulsará una campaña masiva de vacunación y de aplicación de pruebas moleculares. Para eso, aclaró, es necesario la movilización y colaboración de toda la población para que dicha estrategia se concrete.

“La salud debe ser tratada con criterio científico, no podemos engañar al Perú diciendo que las vacunas no sirven”, afirmó tras agregar que se debe inyectar 5.000 millones de soles para afrontar la emergencia.

Afirmó que se creará un sistema único de salud, respetando el presupuesto de las instituciones. Dijo que se abrirán más centros comunitarios de salud mental.

José Recoba, médico pediátra

El empresario señaló que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori se inmunizará contra el COVID-19 a todos los mayores de 18 años al 30 de noviembre. Para eso, dijo que a partir del 28 de julio se empezará a aplicar 160.000 dosis por día. Prometió que concluida esa etapa empezará la vacunación de los menores de edad, para que puedan regresar a las clases presenciales en los colegios en el 2022.

“En los primeros 100 días, te vamos a dar salud, consultorios, pruebas moleculares, más de 100.000 al día, las vacunas que mereces”, dijo. También indicó que se trabajará para disminuir la anemia que hoy afecta al 60% de los menores de seis meses a un año. Agregó que se fortalecerá el primer nivel de atención mejorando las postas, dotándolas de un mayor número de profesionales y equipos médicos; así como la salud mental.

No tocaron varios temas

Enfoque por: Liliana La Rosa, exministra, enfermera

Los voceros no tuvieron una mirada multidisciplinaria sobre la pandemia ni tocaron nada sobre mecanismos de lucha anticorrupción en salud. Tampoco priorizaron acciones ante la emergencia del hambre y la anemia por el COVID-19.

En el caso de Cevallos, deslindó de una mirada empresarial en el marco de la vacunación y puso a la salud como un derecho en la Constitución.

Por otro lado, Recoba dijo que se aplicarán 160.000 vacunas y 100.000 pruebas moleculares al día, pero no mencionó nada de los presupuestos.

Infraestructura, desarrollo regional y descentralización

Andrés Alencastre, economista. consultor en planificación territorial

El economista propuso una visión de integración territorial y que los pueblos sean reconocidos en el proceso de producción. Sostuvo también que los proyectos de infraestructura deben implicar procesos sociales con las comunidades.

Sobre conectividad digital, consideró que esto es un derecho humano, pero que implica las dimensiones de los pueblos originarios del Perú. Por eso, enfatizó que la conectividad digital debe estar asociada a la función social de los pueblos organizados.

Asimismo, sobre vivienda, explicó que debe haber planes urbanos y humanizar la vivienda. No basta, acotó, con solo entregar viviendas, pues también el Estado puede desarrollar el potencial urbanístico.

También prometió políticas de gestión social del agua y de la tierra con las mancomunidades.

Carlos Bruce, exministro del sector Vivienda

El exministro de Vivienda recordó el programa Mivivienda y Techo Propio, impulsado en su periodo de ministro del Estado, y consideró que este camino debe continuar en un eventual gobierno de Fuerza Popular.

Insistió, además, en promover los contratos de gobierno a gobierno para proyectos de infraestructura. Puso de ejemplo los Juegos Panamericanos.

Respecto a la red digital, alegó que se debe fomentar redes de infraestructura, a través de los programas de vivienda. Bruce plantea crear una entidad urbanizadora.

En tanto, criticó que el ideario de Perú Libre no profundice sobre desarrollo regional e infraestructura.

Por otro lado, prometió que, si el fujimorismo llega a ser gobierno, para finales del 2026, habrá una cobertura de agua potable a nivel nacional de 96%.

Propuestas insuficientes

Enfoque por: Paúl Vilca, exviceministro de Gobernanza Territorial

Se han planteado dos cosas interesantes por cada uno de ellos. En el caso de Alencastre, la necesidad de entender la gran diversidad del país y que la gestión pública debe adecuarse a esa diversidad cultural y territorial y económica. En el caso de Bruce, ha señalado que específicamente hay que fortalecer las capacidades de las instancias nacionales, gobiernos locales y que inviertan de manera eficiente. Sin embargo, no han aterrizado en propuestas. En el caso de descentralización, hay que hacer una profunda revisión.

Seguridad ciudadana y orden interno

Avelino Guillén, fiscal adjunto en el juicio a Fujimori con sentencia

El exfiscal enfocó su exposición en la prevención del delito y sostuvo que la principal actividad ilícita a enfrentar es el crimen organizado.

Sobre prevención, recordó que el año pasado 131 mujeres fueron víctimas de asesinatos y que, por ende, urge una estrategia para evitar estos crímenes.

Avelino Guillén también cuestionó que Fuerza Popular partícipe en este proceso electoral y que tenga promesas para enfrentar la delincuencia, pese a que es investigada como presunta organización criminal.

Por eso, Guillén planteó que se debe fortalecer el trabajo de inteligencia para frenar el sicariato, el narcotráfico, el lavado de activos y mejorar el nivel académico de las escuelas policiales.

El exfiscal recalcó que las medidas punitivas no previenen, solo aumentan el delito.

Fernando Rospigliosi, sociólogo, exministro del Interior

El exministro del Interior planteó que el principal delito que se debe combatir es el crimen callejero.

Para eso, agregó, se deben fortalecer las comisarías, la investigación criminal y poner más y mejores detectives, mejorar el patrullaje, recuperar la confianza de la ciudadanía para denunciar delitos y construir más cárceles, sobre todo en Lima, si se busca capturar más delincuentes.

No obstante, Fernando Rospigliosi propuso que la investigación criminal esté en manos de la Policía Nacional y no del Ministerio Público.

Asimismo, cuestionó al partido Perú Libre por tener de líder a Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, y a congresistas electos investigados.

Informó también que todos los integrantes del GEIN apoyan al fujimorismo.

No hay nada nuevo

Enfoque por: Rubén Vargas, exministro del Interior

No fue un debate técnico, sino político. ¿Qué va a pasar con la Policía y la necesaria reforma policial? Ambos se olvidaron de que se debe trabajar en prevención, pero también en el combate al delito. No son excluyentes.

Tampoco lo son el trabajo entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. No se resuelve quitándole al MP la titularidad de la investigación penal como propone Fuerza Popular. Ninguno habló de la corrupción al interior al PNP. Se le devuelve la dignidad al policía luchando contra la corrupción.

Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible

Celeste Rosas Muñoz, egresada en Economía con un máster en Desarrollo (Madrid)

Rosas Muñoz cuestionó que desde los años noventa, con el modelo fujimorista, se ha desatendido la protección del medio ambiente y también de los pueblos originarios. La especialista hizo énfasis en un enfoque de gestión que priorice a la persona y el ecosistema, con las inversiones necesarias.

Con respecto a las propuestas, habló de desarrollar energías renovables, sin entrar en detalles de cómo lo harían desde un eventual gobierno de Perú Libre. Sobre las inversiones privadas, expresó: “Bienvenida la minería y bienvenido todo tipo de inversión que respeta el medio ambiente”.

Finalmente, hizo énfasis en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde dónde fortalecer el estudio de los saberes ancestrales para la protección del medio ambiente y la diversidad cultural.

Hernando Guerra García, bachiller en derecho y Mag. en Administración

El jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular desarrolló buena parte de sus ideas en función del emprendimiento. Anunció apoyo para los emprendedores peruanos que apuesten por proyectos de protección del medio ambiente o negocios saludables. Además, anunció el apoyo desde un eventual gobierno del fujimorismo, mediante las compras estatales. “Más aún si son productos de nuestra biodiversidad”, señaló.

“Nuestro territorio sufrirá mucho más si no lo intervenimos”, expresó en líneas generales. También habló del desarrollo de monitoreos para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en el cuidado del medio ambiente.

Por otro lado, habló de desarrollar energías renovables, pero no dio detalles de qué planes específicos tiene al respecto Fuerza Popular.

Sin visión estratégica

Enfoque por: Isabel Calle, Dir. Ejecutiva SPDA

Ambos partidos han demostrado que no tienen una visión estratégica o visión de futuro sobre lo que quieren hacer con respecto al medio ambiente: pudieron haber desarrollado ideas en concordancia con las tendencias internacionales.

Un próximo gobierno, gane quien gane, debe atender problemas claves como la deforestación, que se sigue incrementando en el país; también la necesidad de generar energías renovables, y otro problema crucial es la pequeña minería, la minería informal y la minería ilegal.