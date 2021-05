Virtual congresista de PL: Encuestas no son un derrotero en nuestro actuar

Alex Paredes, virtual congresista de Perú Libre, se pronunció sobre los resultados de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para la República, que coloca al representante presidencial de su partido en primer lugar de la intención de voto.

Paredes manifestó que el sondeo no fija un rumbo en la manera en la que Perú Libre actúa de cara a las elecciones del próximo domingo 6 de junio que definirá quién será el próximo jefe de Estado.

“ (Las encuestas) No son un derrotero en nuestro actuar en segunda vuelta (...) Como dice el lenguaje deportivo, equipo que gana no se cambia. Si la forma de hacer campaña nuestra fue de cercanía a la población y nos dio resultados óptimos, tendremos que estar en ese camino”, señaló en diálogo con RPP.

“Eso es lo que estamos haciendo en las regiones del país. Una fortaleza de esta campaña en primera y segunda vuelta es el conglomerado de maestros de todas las regiones que estamos saliendo a caminar barrio por barrio, caserío por caserío”, agregó.

Asimismo, se refirió a la Ley de Reforma Magisterial e indicó que está de acuerdo con esta; no obstante, aclaró que hay algunas cosas que deben ser revisadas.

“Nos convocan a proceso de evaluación de ascenso, nos ofrecen 50.000 plazas en las diversas escalas, nos presentamos 150.000 profesionales. Quieran o no, 100.000, así nos preparemos, no vamos a ascender y eso no es meritocracia”, expresó.

Encuesta IEP coloca a Castillo primero en intención de voto

El sondeo del IEP reveló que Pedro Castillo continúa liderando la intención de voto a nivel nacional a dos semanas de la segunda vuelta electoral, en la que se enfrentará con la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La investigación detalló que se ha ampliado la distancia entre los postulantes por más de 10 puntos porcentuales: el representante de Perú Libre alcanzó 44,8%, mientras que la lideresa de Fuerza Popular logró 34,4%.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.