Rosas a Guerra: “¿Cuál es la coherencia, ‘Nano’? No te defraudes a ti mismo”

Celeste Rosas, miembro del equipo técnico de Perú Libre, consideró que el gobierno del exmandatario Alberto Fujimori permitió el abandono del Estado a la protección del medio ambiente y de los pueblos originarios.

Asimismo, sostuvo que el sistema actual no deja que se “ejerza el control y la defensa ante cualquier inversión”, por lo que permite que se produzca mayor contaminación y más enfermedades en los ciudadanos.

“Hay compromisos del Estado y este modelo de (Alberto) Fujimori instalado en el 90 es lo que pone cadenas tanto a los gestores como a la misma gente para hacer valer esos derechos”, manifestó durante el debate del equipo técnico este domingo 23 de mayo.

En esa misma línea, explicó que, si bien Perú Libre promoverá la inversión y la minería, hará que las empresas respeten el medio ambiente y la vida. “Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que estamos buscando”, dijo.

Por su parte, el virtual parlamentario Hernando ‘Nano’ Guerra García, de Fuerza Popular, contestó que “hay que ser coherentes” cuando se critica el actual modelo del Estado, ya que, según dijo, esta postura no correspondería a los integrantes del equipo técnico de Perú Libre, como la misma Celeste Rosas, quien formó parte del Ministerio de Educación (Minedu) en el gobierno de Ollanta Humala.

“Hay que ser coherentes porque si uno ha trabajado en el Estado, si uno vive del Estado, si cobran todos los fines de mes, (….) si uno sigue siendo asesor del Ministerio de Educación, ¿con qué cara criticamos al Estado? Cada fin de mes nos olvidamos y ponemos nuestro sueldo aquí. Hace más de 20 años que se gobierna de esta manera. Por eso es que tenemos un Estado ineficaz. Hay que ser coherentes, hay que criticar un modelo, pero no vivir de ese modelo”, respondió Guerra.

Ante esta declaración, Celeste Rosas cuestionó una “falta de coherencia” de Guerra García por haberse aliado con el fujimorismo pese a que antes lo criticaba y acusaba a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori “de ser corrupta”.

“Solo para hablar de coherencia, yo y todo el equipo de Perú Libre tenemos las manos limpias y la coherencia de vida. (…) ‘Nano’ (Guerra), hace apenas muy poco tú hablabas de la corrupción de Fujimori y atacabas a la señora Keiko Fujimori de ser corrupta. Si más no recuerdo hablabas de los más de 12.000 millones de dólares que estaban personificados en la señora Fujimori. O sea, ¿cuál es la coherencia, Nano? No te defraudes a ti mismo, por favor . No nos defraudes a todos”, respondió.

