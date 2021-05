IEP: Porcentaje de electores que votaría en blanco se redujo casi a la mitad

De acuerdo con los resultados de la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, el voto en blanco o nulo se redujo casi a la mitad con respecto al sondeo anterior, mientras que el número de indecisos disminuyó ligeramente a dos semanas de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 6 de junio de 2021.

Según la encuestadora, el 12,8% de los ciudadanos ha considerado dejar su voto en blanco o anularlo. Por otro lado, existe un 5,1 % que aún no ha decidido a cuál candidatura apoyar y un 2,9% que definitivamente no votará por ninguno o no irá a votar.

En el estudio pasado del 16 de mayo, la cantidad de votos nulos era de 23,6%; los indecisos alcanzaban un 7,8%; y los que no ejercerían su derecho de sufragio sumaban 2,5%.

El estudio tiene márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado a nivel nacional, y usó una muestra de 1.208 entrevistados distribuidos en 24 departamentos, 144 provincias y 404 distritos, lo que permite un nivel de representatividad provincial de 94,5%.

Encuesta IEP: Pedro Castillo supera a Keiko Fujimori por más de 10 puntos

A dos semanas para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, aumentaron los porcentajes de intención de voto para ambos candidatos presidenciales, pero Pedro Castillo logró recuperar una mayor ventaja frente a su contendora Keiko Fujimori, según revela la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República.

El estudio, realizado del 20 al 21 de mayo, detecta que se amplía la distancia entre los postulantes por más de 10 puntos porcentuales: el representante de Perú Libre alcanza 44,8%, mientras que Keiko Fujimori, 34,4%.

