IEP: el antivoto de Fujimori alcanza un 50% y el de Castillo 37%

De acuerdo con los resultados de la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, mantienen un antivoto alto de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 6 de junio de 2021.

Según el sondeo, el 50% de la ciudadanía no votaría bajo ninguna circunstancia por la candidata del partido naranja, mientras que un 37% no estaría dispuesto a votar por el líder de Perú Libre. Además, un 7% de los encuestados no votaría por ninguno de los dos.

El 60% de los ciudadanos que no votarán por Fujimori considera que su partido político representa la corrupción ; un 20% piensa que de llegar al poder defenderá los intereses de los poderosos; un 9% afirma que no está capacitada para gobernar; y un 8% señala que su candidatura representa el autoritarismo.

Por otro lado, el 40% de las personas que han decidido no darle la confianza a Castillo considera que no está capacitado para gobernar ; un 30% asegura que un motivo importante de antivoto es que representa a la izquierda; un 14% asume que su equipo de trabajo es improvisado; y un 12% asegura que su gestión empobrecerá al país.

El estudio de IPP tiene márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado a nivel nacional, y usó una muestra de 1.208 entrevistados distribuidos en 24 departamentos, 144 provincias y 404 distritos, lo que permite un nivel de representatividad provincial de 94,5%.

