IEP: 52,1% de encuestados de nivel socioeconómico A/B respalda a Fujimori

El 52,1% de los electores que son del nivel socioeconómico A/B elegirían a la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta electoral, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República y publicada este domingo 23 de mayo.

El sondeo señaló, además, que el 34,7% de encuestados del nivel socioeconómico C escogería a la lideresa de Fuerza Popular en las elecciones del próximo domingo 6 de junio. Asimismo, solo el 26,4 de votantes del nivel D/E sufragaría a favor de ella.

En referencia al sexo de los ciudadanos aptos para votar, el 31,2% de mujeres prefiere a Fujimori, mientras que el 36,6 de hombres también la apoya. Sumado a ellos, el grupo etario que más la respalda son el 36,8% de jóvenes de 18 a 24 años .

Mientras tanto, el aspirante al sillón presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, recibe mayor apoyo de los grupos de nivel socioeconómico C (43,9%) y D/E (50,8%). Sumado a ello, el grupo etario que más lo apoya es el que está conformado por peruanos de 25 a 39 años (48,1%).

Antivoto de candidatos

Respecto al antivoto, la encuesta del IEP revela que tanto Fujimori como Castillo tiene un alto porcentaje a solo dos semanas para las elecciones de segunda vuelta.

El sondeo detalla que el 50% de la ciudadanía no votaría, bajo ninguna circunstancia, por la candidata de Fuerza Popular, mientras que un 37% no estaría dispuesto a votar por el representante Perú Libre. Además, un 7% de los encuestados no votaría por ninguno.

Castillo supera a Fujimori en intención de voto

La encuesta del IEP muestra que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, sigue delante de la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo domingo 6 de junio. El candidato de Perú Libre alcanza 44,8%, mientras que la postulante de Fuerza Popular, 34,4%.

