El excongresista Hernando Cevallos explicó la necesidad de que el Estado peruano invierta para que la salud pueda ser considera “un derecho” de los peruanos y no un servicio como lo estableció el exmandatario Alberto Fujimori en los 90.

“ En la década del 90, el señor (Alberto) Fujimori privatizó los servicios de salud . Y los señores que me están escuchando deben saber que tenían que ir a los establecimientos de salud y pagar por la consulta. Y también se privatizó la seguridad social”, manifestó durante el debate técnico este domingo 23 de mayo.

Asimismo, recordó que durante el régimen fujimorista se realizaron “300 mil esterilizaciones forzadas a las mujeres de nuestra patria y no hay ni siquiera una pisca de remordimiento por eso”.

Seguidamente, cuestionó a Fuerza Popular por haber tenido “el control absoluto del Congreso” el 2016 y no poder “diseñar ninguna ley para proteger a nuestro pueblo y prepararnos frente a una emergencia” como la actual pandemia.

“Por el contrario, lo que hicieron fue obstruir la ley de medicamentos genéricos, la ley de alimentación saludable. No solo fueron los congresistas enviado por la ‘Señora K’, sino otros congresistas que hoy están en el Congreso. No podemos ocultar eso de ninguna manera porque acá hay responsables.”, acotó.

En otro momento, criticó a los miembros del equipo técnico de salud de la candidata presidencial Keiko Fujimori por haber dicho que “las vacunas no sirven” durante el incremento de contagios de coronavirus.

“La salud debe ser tratada con un criterio científico, no podemos engañar al pueblo peruano diciendo que las vacunas no sirven. No podemos ocultar el pasado y negar a quienes dijeron eso, y son parte del equipo técnico de Fuerza Popular. Esto lo vengo a señalar con toda claridad porque para enfrentar la pandemia hay que tener autoridad moral, y tengo que decir que Fuerza Popular no la tiene ”, expresó el médico.

Finalmente, sostuvo que “ante la dramática situación en salud que tenemos”, el equipo de Perú Libre “cambiará las cosas” a partir del próximo domingo 6 de junio.

“Tenemos un plan de salud para combatir la pandemia y no para charlatanerías de un grupo de empresarios que se meten a defender la salud pública”, añadió.

