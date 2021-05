El día en que el fujimorismo usó su fuerza para maltratar y censurar a Jaime Saavedra

El 14 de noviembre del 2016, a pocos meses de haber iniciado la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, su ministro de Educación, Jaime Saavedra, acudió a la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida entonces por la fujimorista Cecilia Chacón.

Durante la sesión, Saavedra Chanduví expuso sobre el presupuesto destinado a su sector. Sin embargo, aquel día Chacón tuvo una participación que fue criticada en redes sociales, en donde usuarios calificaron su intervención de “insolente” y que había usado un tono “prepotente” y “altanero”. Al ministro, sentado al costado de la legisladora, se le veía incómodo.

“Sino, además, les transfiere a otros ministerios. A usted le sobra la plata. Usted es la caja. Usted fue la caja del gobierno anterior, porque como a usted le sobra la plata y no ejecuta, usted es buena gente”, le dijo Cecilia Chacón, sin bajar el tono de su voz, al titular de Educación.

“Como ya acaba el año y su ejecución presupuestal es pésima, entonces usted le da al ministerio de Salud, a los gobiernos regionales. Entonces, una vez más queda demostrado que usted lo que haces es recoger el presupuesto para ir repartiéndolo. Usted está, como en nuestros pueblos se podría decir, como la virgencita a la que hay que venir a rezar ”, agregó.

Camino a la censura

Una semana después de este maltrato, el 20 de noviembre, un programa dominical publicó un reportaje sobre presuntas irregularidades en las compras de computadoras para colegios públicos dentro del Minedu (Ministerio de Educación). Antes, el ministro ya había sido criticado por la bancada fujimorista por otros temas como la demora en la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Todo esto llevó a que el 7 de diciembre sea interpelado.

Fue respaldado por el entonces mandatario Kuczynski, quien señaló que no eran aceptables insinuaciones contra Saavedra ni maltratos ni cuestionamientos a la reforma educativa (Sunedu).

No obstante, tras la interpelación, Luis Galarreta, hoy candidato a la vicepresidencia con Fuerza Popular, señaló que iban a promover una moción de censura. “El ministro Saavedra, cuando vemos cómo campea la corrupción en su ministerio, nos ha dejado la clara certeza de que no está capacitado para estar a cargo del Ministerio de Educación ni ejercer un cargo en el Poder Ejecutivo . No ha mostrado capacidad de estar preparado”, dijo Galarreta.

Además, el diario Correo publicó un chat de Telegram llamado Mototaxi, en donde los congresistas de Fuerza Popular junto a Keiko Fujimori, actual candidata a la presidencia, celebraban como una victoria las intervenciones de los parlamentarios fujimoristas:

- Luz Salgado: Todos han estado muy bien me sorprendió gratamente Andrade

- Luis Galarreta: Jaja, recién leo que está temblando, pero para jo... era valiente.

- Cecilia Chacón: Ahora saben con quién se meten.

- Keiko Fujimori: Felicitaciones a quienes han hecho uso de la palabra. Me llena de orgullo ver la fuerza de nuestro partido. Ceci (Chacón), Rosita (Bartra), Lucho (Galarreta) y Héctor (Becerril). Luz (Salgado, presidenta del Congreso), un manejo espectacular como siempre. Héctor (Becerril), hoy demostraste que eres un excelente presidente de Fiscalización. Lourdes (Alcorta) y Daniel (Salaverry) los hemos extrañado. ¡Gracias Fuerza Popular!

- Luis Galarreta: ¡Viva!

- Ana Vega: Realmente una súper jornada naranja.

- Rosa Bartra: ¡Viva Fuerza Popular! ¡Viva Keiko Fujimori!

Chats de la Mototaxi. Fotos: Diario Correo

Finalmente, el 15 de diciembre Jaime Saavedra fue censurado por el congreso con 78 votos a favor, la mayoría fueron de Fuerza Popular. Dijeron entonces que no estaba capacitado para ejercer un cargo. Hoy, sin embargo, Saavedra es el Director Global de Educación del Banco Mundial.

En una reciente entrevista con Perú 21, luego de que las encuestas muestren que Keiko Fujimori se ha estancado y no puede superar a su rival Pedro Castillo (Perú Libre), la lideresa del fujimorismo ha decidido pedir disculpas a Jaime Saavedra.

“Creo que nos equivocamos también con el ministro Saavedra porque los cuestionamientos eran por denuncias periodísticas a algunos funcionarios de su cartera y no eran por responsabilidades exclusivamente de él, y sí, tengo que pedir disculpas porque creo que esto se pudo evitar, tanto al señor Saavedra como al señor Fernando Zavala”, señaló.

