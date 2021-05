77% de ciudadanos asegura que no cambiará su voto, según IEP

La mayoría de peruanos aseguró que ya tiene decidido su voto de cara a la segunda vuelta presidencial y no planea cambiarlo, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruano (IEP), realizada para La República y publicada este domingo 23 de mayo.

El sondeo reveló que el 77% de los encuestados respondió que ya han tomado una decisión ante la pregunta “¿Qué tan decidido tiene su voto para presidente?” . La cantidad de personas que tiene segura su elección ha aumentado en 13 puntos porcentuales respecto a la investigación pasada, en la que había 64%.

Gran parte de los ciudadanos que ha respondido de esta manera, son de la macrozona centro (84%), son hombres (82%), tiene de 40 años a más (80%) y pertenecen al nivel socioeconómico A/B (82%).

Asimismo, se detalló que el 11% de peruanos ya tienen decidido un voto, pero aún pueden cambiar de opinión en estas dos semanas que quedan por delante. Además, el 10% aún no decide su voto y el 2% no sabe o no opina, frente a esta consulta.

Castillo supera a Fujimori por más de 10 puntos

La encuesta del IEP muestra que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, sigue por delante de la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo domingo 6 de junio.

El estudio especifica que se amplía la distancia entre los postulantes por más de 10 puntos porcentuales. El candidato de Perú Libre alcanza 44,8%, mientras que la postulante de Fuerza Popular 34,4%.

Estos números reflejan un crecimiento de 8,3 puntos en las preferencias electorales para el profesor, y de 4,8 puntos a favor de la heredera del fujimorismo, en comparación con el anterior sondeo cuya información se recogió del 13 al 15 de mayo.

