Urresti: Con lágrimas en los ojos votaré por el que menos daño hará al país

El exministro del Interior Daniel Urresti consideró que Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) le harán daño al país y aseveró que irá a sufragar el próximo 6 de junio con “lágrimas en los ojos”.

“Creo que ambos le hacen mal al país. Iré con un dedo en la garganta, con lágrimas en los ojos y votaré por el que hasta el día de las elecciones me haya convencido de que le hará menos daño al país ”, finalizó.

Por otro lado, Urresti dijo que seguirá opinando que Pedro Castillo es representante del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL) si es que no comunica públicamente que el secretario general de su partido, Vladimir Cerrón, y otros militantes investigados por terrorismo no formarán parte del Poder Ejecutivo.

“Después de escuchar largamente al profesor Castillo, le he dicho a él y a sus acompañantes que para mí ellos siguen representando a Sendero Luminoso . Mientras no salga a declarar públicamente que el señor Cerrón o las personas que están relacionadas a SL no van a participar en el Ejecutivo, mientras no diga eso públicamente, para mí sigue siendo SL”, indicó a la prensa tras la reunión que sostuvo con el candidato en el distrito limeño de Breña.

Según reveló Urresti, el docente cajamarquino le aseguró que todo eso “no era verdad” y que no participarían, por lo que el retirado general lo retó a decirlo públicamente.

“A mí ya me lo dijo, pero no basta, no me lo creo. Tiene que decirlo públicamente ”, recalcó.

Por último, recordó que ya se ha reunido dos veces con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mientras que con Castillo solo lo ha hecho una vez.

