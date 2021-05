Salas dice que moción para destituirlo busca plantear fraude en elecciones

Jorge Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se refirió a la moción presentada por la bancada de Acción Popular para que deje el cargo. Aseguró que dicha iniciativa tiene la intención de “hablar de fraude” sobre el proceso electoral en curso.

“No pueden ligar hechos de hacer 40 años a mi conducta como juez de la Corte Suprema y como presidente del JNE. Esta es una articulación que se ha hecho con la finalidad de atacar la vigencia y validez del proceso electoral que han auditado las misiones de observadores de la Unión Europea y la OEA. Esto no es casual. Están preparando las condiciones para hablar de fraude que no ha existido, ni existe, ni existirá ”, declaró a Sálvese quien pueda.

El último viernes se presentó una Moción de Orden del Día en el congreso con el objetivo de destituir a Salas Arenas del máximo cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Un total de 10 parlamentarios de Acción Popular suscribieron dicho recurso para exigir “la renuncia inmediata” del magistrado a dos semanas de la segunda vuelta electoral.

Este pedido de Acción Popular se sustenta, de acuerdo al documento, en un reportaje emitido el 14 de mayo en Willax, donde se dio a conocer una presunta relación entre Salas Arenas con miembros de Sendero Luminoso desde su época de estudiante de Derecho en la Universidad Católica Santa María de Arequipa.

El informe periodístico indicó que el magistrado fue abogado defensor de personas acusadas por terrorismo. También fue contratado hace 30 años por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), organización vinculada a la Conferencia Episcopal.

“No acepto el rótulo de abogado de terroristas”

Ante los cuestionamientos en dicho reportaje, el presidente del JNE rechazó las afirmaciones y negó haber sido defensor de terroristas. “ No (soy comunista), ni acepto el rótulo de abogado de terroristas . (Fui) abogado de procesados, imputados por terrorismo”, dijo.

Comentó que cuando se graduó de la universidad podía ejercer la defensa de “cualquier persona que lo requiriera o necesitara”. Por ese entonces, la CEAS lo contrató para representar a personas señaladas por presuntos delitos de terrorismo.

Willax también difundió que Salas Arenas defendió a Raúl Emilio Campos Miranda, conocido como ‘Camarada César Chávez’, quien habría pertenecido a Sendero Luminoso y quien purgó una condena de tres años. Al respecto, señaló que el delito no había sido probado.

“Patrociné causas de distinta naturaleza y, desde luego, también patrociné las causas que me asignó la CEAS. El de Campos Miranda no fue un caso asignado por CEAS. (Lo defendí) en condición de abogado. Que yo sepa, Campos Miranda no intervino en el asesinato del señor comandante de la PNP don Lino Mendoza . Es más, creo que están buscando hasta la fecha quién lo mató”, sostuvo.

En cuanto a la documentación presentada en dicho programa televisivo, el titular del JNE cuestionó su validez y afirmó que no existe relación por las fechas en que ocurrieron los hechos.

“He visto que se trata de un atestado policial del año 1987. (...) El atestado policial es del año 1987 y la lamentable mente del señor comandante Lino Mendoza ocurre en el año de 1989. ¿Cómo puede haber defendido a Campos del homicidio de Lino Mendoza que recién se produjo dos años después? Yo lo defendí dos años antes de su muerte”, alegó.

“He declarado nulidades y confirmando sentencias por terrorismo”

Asimismo, Jorge Salas Arenas se dirigió a la población para invocar a que confíen en su trayectoria como juez y titular del Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, manifestó que atendió diversos casos referidos al terrorismo, pero para confirmar sentencias.

“Les diría que se fijaran en la ejecutoria personal de quien habla como juez. He resuelto varias causas con mi ponencia y otra sin mi ponencia, como colegiado, revocando soluciones en casos de terrorismo y declarando nulidades y confirmando sentencias de condena ”, aclaró.

Para que se comprenda la veracidad de sus palabras, el magistrado dio lectura a algunas causas en las que confirmó sentencias de condenados por terrorismo, así como de nulidades de sentencias que absolvían a personas señaladas por dicho delito.

