Puno. El Movimiento Magisterial de apoyo al candidato presidencial Pedro Castillo, ayer convocó a una conferencia de prensa para informar los lineamientos del partido y actividades proselitistas, sin embargo, evidenció pugnas de poder al interior de Perú Libre en Puno.

El secretario regional del Movimiento Magisterial, Grover Mamani, reveló que recientemente viajó a la ciudad de Lima donde logró conversar con el fundador del partido del lápiz, Vladimir Cerrón y el candidato presidencial Pedro Castillo, quienes lo acreditaron como uno de los cinco voceros en la región de Puno.

Los otros voceros oficiales de Perú Libre, son el secretario regional del partido, Adolfo Irure, así como los tres congresistas electos por Puno, Oscar Zea, Flavio Cruz y Rusbel Quispe.

En esta conferencia de prensa se notó la ausencia de los demás mencionados, lo que evidenció ciertas fricciones.

Grover Mamani, intentó justificar la ausencia de los voceros, sin embargo, el sub coordinador Ronald Puraca, en su breve participación terminó por manifestar que no hay coordinación con otros voceros, pues no estarían reconociendo el trabajo que vienen realizando el Movimiento Magisterial.

Por su parte, Mamani reiteró que al igual que los congresistas electos, el Movimiento Magisterial tiene el mismo peso político en esta segunda vuelta.

Agergó que este movimiento no solo se creó para las elecciones, sino que continuaría hasta el último día de gobierno de Castillo si llegara a ser electo.

La conferencia se realizó en el local de construcción civil.