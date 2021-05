Castillo deslinda de Guillermo Bermejo, Fujimori lo culpa y apunta a Cerrón

En un frío amanecer en el distrito de Chonta, en Churcampa, Huancavelica, Pedro Castillo empezó pidiendo disculpas. “No traigo ni un polo para regalarles, ni un táper”, les dijo en su primer mitin hacia las seis y media. Se presentó como alguien que labra la tierra “como ustedes”.

Este arranque anunciaba un día de disculpas y deslindes, tras los cuestionamientos por ataques a la prensa de sus seguidores y el eco del audio de Guillermo Bermejo, congresista electo de su partido, en que muestra su deseo de no dejar el poder.

Sin embargo, luego de ese primer mitin, volvería a haber un ataque a la prensa. Cuando Castillo declaraba a dos medios de comunicación, el reportero Jorge Dett, de Latina, fue alzado y alejado del candidato por uno de los seguidores. Esto luego de que Dett preguntó al candidato de Perú Libre por un deslinde como líder de los actos de violencia del miércoles.

Castillo pidió calma y aseguró que no iba a permitir violencia. Poco después difundió un video en el que se solidariza con los periodistas agredidos.

“Expreso mi solidaridad con los hombres y mujeres que hacen su trabajo en la prensa. Si ha habido algunos exabruptos, rechazo todo ese tipo de actitudes y deslindamos. Como en toda lucha, puede haber algún infiltrado, una persona que no cree en la democracia, pero por nuestra parte no tendrán ese tipo de actitudes”, dijo.

Más tarde, ante los reporteros, el candidato hizo también un deslinde de Bermejo y sus afirmaciones.

“Él no va a gobernar. Este es el momento para separar la paja del trigo. Si el señor Bermejo tiene alguna cosa que decirle al país, es responsabilidad de él. Deslindo abiertamente, rotundamente y rechazo eso. Yo soy democrático, soy católico, soy tahuantinsuyano y no comparto esas actitudes vengan de donde vengan. Si el pueblo me elige, voy a dejar el mandato el 28 de julio del 2026”, aseguró en la tarde en el distrito de Pampas.

Después, en Huando, planteó que el agua sea un derecho constitucional, que se revalore la cultura andina y que se luche contra la corrupción para que no siga manejando el país.

“Tenemos que avanzar. ¿De qué sirve que nos organicemos, hagamos nueva norma y se siga dando espacio a los grandes corruptos para que sigan conduciendo el país? Tenemos que combatirla. Solamente el pueblo salvará al pueblo”, expresó.

En sus mítines, Castillo ya no cuestionó más a la prensa.

Pedro Castillo, Elecciones 2021

Keiko en Lima

En Lima, Keiko Fujimori habló ante mototaxistas en el distrito de San Juan de Lurigancho. Les ofreció trabajar para formalizarlos y que tengan beneficios, pero aprovechó también para culpar a Castillo por los actos de violencia contra la prensa. Sumó en sus críticas a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, y lo retó a que salga a la luz. Le dio 24 horas para hacerlo. Si no lo hacía, anunció que iría a buscarlo hasta Junín.

“Nuestras propuestas y nuestro plan son ideas concretas, nosotros no generamos odio, no generamos violencia, no voy a permitir la lucha de clases, los peruanos valoramos vivir en paz. Yo rechazo las actitudes y las acciones del señor Pedro Castillo y del señor Cerrón, que cuando no están de acuerdo con algo piensan que pueden pisotearlo todo con la violencia. No, señores, vivimos en democracia y tenemos que saber respetar y tolerar nuestras ideas”, fustigó la candidata.

“Quiero expresar mi solidaridad con los periodistas, la señorita que se ha visto afectada la noche de ayer, el día de hoy un miembro de Latina también, y el señor Carlos Paredes en la región Junín. Rechazamos estas actitudes de intolerancia, de totalitarismo y de violencia”, añadió entre arengas y sus jingles.

“¿Dónde estás, Cerrón? Te estamos buscando, tienes que dar la cara porque sabemos que tú mandas allí. Por eso no has permitido que entren algunos técnicos al grupo de Perú Libre. Te doy 24 horas, señor Cerrón, para que des la cara (...), para que pongas orden y no permitas más violencia”, dijo.

Ante la prensa, adujo que iría a Junín a buscarlo, pero no aclaró si quería un debate. Tampoco fue enérgica cuando le preguntaron sobre azuzamientos de su aliado Rafael López Aliaga.

Al equipo de Fujimori se ha sumado Norma Yarrow, congresista electa del grupo de López Aliaga, quien acompañó a su líder cuando llamó a “muerte a Castillo”.

Keiko Fujimori, Elecciones 2021

