Keiko Fujimori: inician marchas electorales en Lima

La calle comienza a calentarse en esta segunda vuelta. Ayer, diversas organizaciones de la sociedad civil se movilizaron en el Cercado de Lima para manifestar su respaldo al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, y su rechazo a la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La marcha comenzó por la tarde en la Plaza Dos de Mayo y fue liderada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y acompañada por las organizaciones políticas aliadas de Castillo Terrones en esta contienda electoral.

Uno de los presentes fue el congresista y vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, quien explicó que otra razón de la movilización es para denunciar y advertir de un posible fraude electoral el 6 de junio. “Hemos pedido licencia para participar en esta marcha sobre el temor de que haya un fraude”, declaró a La República.

Primera movilización. Para el sábado 22 se ha convocado a otra manifestación contra la candidata Keiko Fujimori. Foto: Aldair Mejía/La República

Cuando se le consultó con qué argumentos sustenta su alerta, respondió que el fujimorismo es capaz de todo en medio de la desesperación que los aborda para derrotar a su contendor de Perú Libre.

“La desesperación de ellos por comprar a la población y a personalidades, nos hace demostrar que puede haber fraude para frenar realmente la voluntad popular de tener un presidente de a pie”, enfatizó.

No obstante, Checco no mostró mayores elementos para sustentar su acusación. La manifestación contó con arengas como “¡Pedro sí, otro no! ¡Con Pedro a la cabeza, se acaba la pobreza! ¡En norte, sur y oriente, Castillo presidente!”. Así eran las frases a favor del candidato del lápiz.

Proselitismo. Símbolos patrios son usados ahora por los dos bandos en la carrera electoral. Foto: Aldair Mejía/La República

El recorrido finalizó en la Plaza San Martín a las 6:30 de la tarde.

Para el sábado 22 de mayo hay otra movilización contra Keiko Fujimori a nivel nacional, a las 4 de la tarde, convocada por el colectivo “Keiko no va”, la CGTP, ollas comunes, gremios de universidades y otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, los familiares de las víctimas de las esterilizaciones forzadas del régimen fujimorista.

El punto de concentración será también el Centro de Lima.

Todas las sangres. Rememoraron a José María Arguedas. Foto: Aldair Mejía/La República

El objetivo, de acuerdo a lo trascendido, es mostrar a la población los riesgos que representa Fujimori Higuchi para la democracia en caso llegue a ser gobierno.

No es la primera vez que hay estos temores y rechazos. En los comicios del 2011 y el 2016, miles de ciudadanos se pronunciaron en las calles contra la candidata naranja. Precisamente, uno de los sectores donde no ha podido salir airosa electoralmente la hija del dictador Alberto Fujimori es con los votantes antifujimoristas.

Como se sabe, es la tercera contienda en que participa la lideresa de Fuerza Popular, luego de haber sido congresista y primera dama de su padre en la dictadura de los 90.

La camiseta no se mancha. Lavado de la blanquirroja, usada por Fujimori en su campaña. Foto: Aldair Mejía/La República

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.