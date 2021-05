La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que este sábado acudirá a Huancayo, Junín, a buscar al fundador y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego de pedirle que “ponga orden en su partido”.

“Al señor Castillo y al señor Cerrón, los invoco a que se lleve esta campaña sin violencia. Y como ayer anuncié, le daba 24 horas al señor Cerrón para que salga de su escondite y no hemos tenido noticias de él, hoy les digo que mañana iré yo misma a Huancayo a buscarlo . Llegaré con una bandera para llevar un mensaje de paz, de esperanza”, indicó a la prensa desde Barranca.

Asimismo, señaló que se dirigirá a los vecinos de Junín y enviará un mensaje de unidad y reconciliación de cara a las elecciones de segunda vuelta que se realizarán el próximo domingo 6 de junio.

“Me dirigiré también a todos los amigos que viven en la región de Junín, que han sido víctimas del Gobierno de Cerrón que se ha caracterizado por su indiferencia y su incapacidad, pero sobre todo lanzaré un mensaje de unidad y reconciliación para todo el Perú”.

Fujimori retó a Cerrón

En la víspera, la lideresa de Fuerza Popular manifestó que considera que Vladimir Cerrón es quien dirige Perú Libre, y le dio el plazo de un día para que “ponga orden en su partido” y le advirtió que iría a Junín a buscarlo de no hacerlo.

“Quien dirige este partido es el señor Cerrón, es como (alguien) que lanza la piedra y esconde la mano. Sabemos perfectamente que es él quien dirige ese partido, porque si no tendríamos ya como parte del equipo técnico al señor Kurt Burneo y esto no ha ocurrido. “Por eso quiero decirle que no le tengo miedo señor Cerrón y le doy 24 horas para que usted de la cara y, para que ponga orden en su partido y si no lo iré a buscar a la región de Junín”, recalcó.

