Fernández niega pertenecer al equipo de Castillo: “No podemos politizar nuestro trabajo”

Luego de que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, anunciara que el médico veterinario Manolo Fernández se había unido a su equipo técnico, este negó tales afirmaciones pues señaló que no puede “politizar” su trabajo.

“ Tanto yo y me equipo de investigación no podemos politizar nuestro trabajo , nosotros somos un equipo totalmente independiente al servicio del país y la población en general, con cualquiera de los candidatos que pueda lograr llegar a la presidencia de la República”, manifestó a Canal N.

Asimismo, señaló que cualquier información que no haya sido directamente declarada por él, debe ser considerada como falsa.

Como se informó, el candidato del lápiz mantuvo una reunión con el galeno en su laboratorio en Chincha y tras ello, durante un mitin en la misma ciudad, agradeció públicamente al galeno por haberse unido a su equipo.

“Quisiera saludar al gesto y a la voluntad del doctor Manolo Fernández que acaba de comprometerse para ser parte de mi equipo de profesionales. Bienvenido doctor Manolo, porque es necesario que los profesionales a nivel, nacional así como hemos encontrado en Iquitos, en Tacna, en Tumbes, hoy es necesario hacer una convocatoria abierta”, expresó.

Sin embargo, Manolo Fernández consideró que quizá el profesor se había confundido ya que lo recibieron en su laboratorio de forma cordial. Detalló que el encuentro fue “muy rápido” y que le hicieron conocer su posición.

“ No he conversado con él para integrar su equipo y yo tampoco aceptaría porque nuestro objetivo, como vuelvo a repetir, es no politizar nuestro trabajo”, remarcó el desarrollador del inmunizador peruano.

Fernández agradeció compromiso de candidatos con la elaboración de la vacuna peruana

En otro momento, agradeció a los candidatos presidenciales “por las declaraciones de comprometerse a apoyar la vacuna peruana” contra la COVID-19. A su vez, ratificó su compromiso de trabajar por el Perú y la lucha contra la pandemia.

