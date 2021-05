Checco: Castillo representa población decepcionada por política tradicional

El congresista Lenin Checco, de la bancada Frente Amplio, manifestó que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, simboliza el descontento de parte de la población respecto a la “política tradicional”.

“ Pedro Castillo representa el sentir de millones de peruanos que están decepcionados de la política tradicional . Al representarlos, tiene el doble de responsabilidad en hacer las cosas bien y respetar la democracia. Inclusive, radicalizar la democracia para de esta manera dar el paso a la institucionalidad y autonomía de los poderes“, declaró a UCI Noticias el último jueves.

Asimismo, al ser consultado por la agresión a periodistas durante un mitin de Castillo Terrones en la región Ayacucho, el parlamentario y coordinador adjunto nacional del Frente Amplio, señaló que estos actos deben ser rechazados.

“La agresión de parte de cualquiera de los sectores debe ser rechazada en forma contundente. Pienso yo que van a ser hechos aislados. Espero, no quiero pensar mal, que puedan ser ciertas provocaciones”, indicó.

“Lo que he visto ahora, lo he visto en los noventas”

En otro momento, Checco Chauca expresó que en esta campaña electoral ha observado que determinados medios de comunicación han diseccionado su línea editorial para beneficiar a determinada candidatura presidencial.

“ Lo que he visto ahora, lo he visto en los noventas . Cuando me acerco al kiosko de noticias veo que la línea editorial de muchos de los medios de comunicación escritos y la línea editorial de los medios de señal abierta tienen una línea sesgada hacia una candidatura. Esa línea la he visto en los últimos años de los noventa y el primero años del 2000”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que en un eventual gobierno del docente cajamarquino no existiría manipulación de la prensa ni se atentará contra la línea editorial de los medios de comunicación.

“Yo creo que Pedro Castillo o Perú Libre no están en camino a esa posición en la cual se compraba, extorsionaba o presionaba a las líneas editoriales de los diferentes canales. Creo que eso no va a pasar si llega a un gobierno el señor Castillo”, agregó.

“No estamos en contra de la minería”

Por otro lado, el parlamentario del Frente Amplio aseguró que en una posible administración del Estado de Perú no se detendrá la producción minera, sino que se enfatizará en el cuidado del medio ambiente.

“El país tiene gran cantidad de yacimientos mineros. Estos tienen que ser priorizados con las poblaciones y socializados con ellos mismos. Nosotros no estamos en contra de la minería, estamos en contra de la minería irresponsable que no conserva el medio ambiente , no cumple con sus compromisos pactados y no brinda las condiciones sociales en los lugares donde está”, argumentó.

Añadió que sería imprescindible que se establezcan normas que generen beneficios, en primer lugar, a los ciudadanos.

