Alex Flores Ramírez: “En provincias, bases de Avanza País, AP y Podemos nos apoyan”

Las encuestas señalan que Fujimori se acerca a Castillo...

Las encuestadoras siempre han jugado un rol de manipulación y en nuestro país más aún. No están reflejando la real intención de voto de la población. Hay un sesgo a favor de la candidata Fujimori. Sabemos muy bien que el apoyo al profesor se acrecienta. Las encuestadoras no dan credibilidad, no garantizan imparcialidad. No creemos en las encuestadoras.

Todas las encuestas coinciden en cifras. ¿No les preocupa?

En la primera vuelta, nuestro candidato presidencial no aparecía ni siquiera en otros... Nos hace pensar que hay una manipulación, una intención de crear una corriente de opinión en la población. Por tanto, no nos preocupa, seguimos trabajando con más fuerza, veremos el veredicto el 6 de junio.

¿No cree que el apoyo a Castillo ha disminuido?

No creemos, porque el apoyo a la candidata de la derecha no es significativo en bolsón poblacional. Podrá tener algún apoyo en la clase media de Lima, pero en sectores populares donde hay mayor población demográfica el apoyo se acrecentó para Castillo... Además Verónika Mendoza se sumó a la campaña, RUNA también...

Pedro Castillo compite contra Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta electoral. Foto: Aldair Mejía

Keiko igual recibió apoyo.

Pero, por ejemplo, De Soto ha pedido votar por Fujimori, pero no necesariamente las bases van a respetar esto. Yo acabo de tener una reunión con el secretario regional de Avanza País y hemos llegado a un acuerdo en Ayacucho, ellos van a apoyar a Pedro Castillo y lo mismo está ocurriendo a nivel nacional. Hay una rebelión de parte de las bases porque no quieren apoyar a una candidata que tiene un antivoto bien marcado.

¿Y además de Avanza País coordinan con otro partido?

Me he reunido incluso con excandidatos de Podemos que en Ayacucho apoyan a Perú Libre, también con exdirigentes de Acción Popular.

¿Tiene algunos nombres?

Sí, por supuesto, el excandidato Percy Ubilluz, de Podemos Perú en Ayacucho, apoya abiertamente a Castillo. Con Avanza País vamos a hacer un pronunciamiento público, lo mismo ocurre con dirigentes de Acción Popular en Ayacucho. Por eso digo, los supuestos endoses hacia Fujimori no son reales. En las provincias las bases apoyan a Pedro Castillo .

Muchos opinan que Castillo parece estar solo en campaña. En cambio, Fujimori sale al ruedo y lo hacen sus allegados.

Es la sensación de la prensa concentrada, de la prensa limeña. Castillo está llevando la campaña de manera planificada, visitando el interior del país, llenando plazas enteras, tiene reuniones con organizaciones sociales. Además, los medios de prensa no pueden ponernos la agenda y mucho menos la candidata contendora.

Pedro Castillo ya presentó a parte de su equipo técnico. Lo hizo durante una actividad proselitista en Puente Piedra. Foto: Aldair Mejía/La República

¿No es bueno ser autocríticos? Por ejemplo, Castillo dijo que iba a cerrar la Defensoría y luego explicó que se va a reestructurar. ¿No fue un error eso?

De repente. Aquí solamente fue falta de precisión. Castillo se ha referido a los malos funcionarios o a los funcionarios de la Defensoría que no estarían cumpliendo con su deber, de ninguna manera habló de cerrarla. Respetamos las instituciones del país.

En lo que es Constitución, hay críticas a PL, pues dicen que llamarán a referéndum, luego a Constituyente, pero ¿y el Congreso? No lo toman en cuenta.

No es tan cierto eso. Uno de los planteamientos primordiales de nuestro plan de gobierno es el cambio de la Constitución a través de una Constituyente, pero como lo manifestó Castillo, tiene que ser a través de un referéndum, y, por supuesto, hay varios mecanismos para eso. Uno de ellos sería que el presidente haga una propuesta legislativa al Congreso para que puedan llamar a un referéndum. Lo que está planteando es totalmente legítimo, constitucional.

Pero si es denegada en el Congreso, se presenta cuestión de confianza, y puede significar el cierre del Congreso.

Eso es totalmente constitucional... Perú Libre es un partido democrático, respetuoso del Estado de derecho, vamos a actuar en función a ello.

Castillo dice que lidera la campaña y no Cerrón, pero este no es un secretario general como otro, fue sentenciado. ¿Por qué cuesta tanto desligarse de él?

No hay intromisión de Vladimir Cerrón, ni diferencia y tampoco habría por qué desligarse porque cada uno está cumpliendo el rol que le ha encomendado el partido. No hay intromisión en la campaña que lidera Castillo, que también es militante del partido.

Candidato asegura que Vladimir Cerrón no interfiere en la campaña de Pedro Castillo. Foto: difusión

