Rómulo Mucho: “Hay descontento, frustración y la candidata ha hecho un compromiso”

El ingeniero Rómulo Mucho dijo que espera ser escuchado y sus propuestas sean tomadas en cuenta en el partido liderado por Keiko Fujimori. Siendo del interior del país, manifestó que le hubiera gustado ver a Pedro Castillo como presidente, pero tiene una sombra siniestra detrás y está influenciado desde el exterior.

¿Cuándo lo convocaron al equipo de Fuerza Popular y qué función va a cumplir?

Hace unos días. Vamos a participar en los planes de gobierno y añadir algunas iniciativas. No he dejado de ser campesino, sé las necesidades de los agricultores y la problemática en el sector minero.

¿Apoyará la propuesta de Keiko sobre el 40% de canon en zonas mineras?

Vamos a revisar eso y lo afinaremos. Eso va a ser motivo de un debate en busca de consenso.

¿Cree que tomarán en cuenta sus puntos de vista?

Quiero que me escuchen. No soy dueño de la verdad, pero tengo los galones y años para armar un plan exportable y financiable. No hay margen de error. Acá fallan muchos elementos por la corrupción e impunidad, no se castiga el delito, eso tiene que cambiar.

¿Qué le han ofrecido?

Keiko ha ofrecido con toda humildad hacer un gobierno plural, independiente y de ancha base. No va a ser un gobierno fujimorista. Me convoca a mí porque no soy fujimorista, pero hoy tengo que tomar una decisión ante dos caminos. Seguro habrá algo por corregir, pero no se puede poner en juego la libertad. Que quede claro que no busco ningún ministerio.

¿Por qué creer a Keiko, cuando dijo a PPK que apoyaría la gobernabilidad y se dedicó a obstruir, aseguró que no habría un Fujimori candidato el 2021 y ahí está ella?

Porque en este momento es la mejor opción. Hay descontento, frustración y resentimiento. La única forma es escuchar a la gente y hacer un Estado moderno. Hay un compromiso de parte de la candidata y creemos en eso.

Se firman compromisos, pero casi nunca se cumplen. Hablan de fortalecer la Contraloría, pero con su mayoría en el Congreso impidió que se fortalezca.

Claro, quien lo niega… eso es clarísimo, pero, por favor, vamos a deslindar con el pasado, pasemos adelante. Ha convocado a independientes de otros partidos, está abriendo opciones y se convierte en la mejor alternativa, frente a la otra candidatura que quiere estatizar y generar una crisis humanitaria.

Siendo del interior del país, ¿nunca vio como opción a Castillo?

Cómo no me gustaría a mí que el señor Castillo sea presidente, por supuesto que sí, como campesino, como un maestro, pero hay una fuerza siniestra detrás de él y hay mandatos externos en su propuesta.

Si no estuviera Cerrón, ¿apoyaría a Castillo?

Claro que sí… pero si fuera coherente en las medidas para el desarrollo. Estamos en una situación de extrema delicadeza. La pandemia amerita un doble esfuerzo, se necesita doble inteligencia y capacidad para recuperarnos.

