ONPE abrió proceso contra partidos que no presentaron informes financieros

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) abrió procesos sancionadores contra cinco agrupaciones políticas por no haber presentado a tiempo los informes financieros de sus campañas para los comicios de 2021.

Estas agrupaciones políticas son Acción Popular, Renovación Popular, Partido Aprista Peruano, Perú Patria Segura y Renacimiento Unido, según dio a conocer una funcionaria del organismo electoral a Canal N.

Ante lo ocurrido, desde Acción Popular refirieron que sí remitieron la información correspondiente y que el desfase se trataría de un inconveniente con el sistema de la ONPE.

“Nosotros hemos presentado la declaración. De repente sea un problema de ellos en su sistema o un tema vinculado a un procedimiento administrativo que tal vez por eso no lo consignan”, indicó Juan Navarro Pando, jefe de campaña del partido de la lampa a Canal N.

No obstante, la gerenta de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Margarita Díaz, precisó que estas afirmaciones no serían acertadas. “La propia norma indica que cuando no se da la formalidad del caso se tiene como no presentada la rendición de cuentas ”, alegó.

La documentación que debieron enviar los cinco partidos políticos mencionados tenía que contener tanto los ingresos como los gastos efectuados desde el día en que se convocó al proceso electoral, 9 de julio de 2020, hasta el 12 de marzo de 2021.

Procesos a candidatos

Asimismo, Margarita Díaz comunicó que en los siguientes días también se iniciará el procedimiento contra los postulantes al Congreso de la República y al Parlamento Andino que hayan incumplido con los mismos requerimientos.

“ Estamos ya iniciando prontamente los procedimientos sancionadores a aquellos candidatos y candidatas que no han cumplido con la presentación de sus ingresos y gastos de campaña”, refirió la gerenta de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.

De comprobarse que se infringió la norma electoral, al no entregar la información, podrían acarrear una multa de S/ 132.000. Incluso, los partidos políticos podrían también ser afectados con una sanción de S/ 440.000.

