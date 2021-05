La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, condenó las agresiones que sufrieron algunos periodistas mientras cubrían la campaña de Pedro Castillo en Ayacucho y rechazó la actitud del candidato de Perú Libre a quien acusó de azuzar a la ciudadanía.

“Quiero rechazar y condenar los actos de violencia que hemos visto contra algunos reporteros el día de ayer y hoy. Además, rechazar la actitud por parte del candidato Pedro Castillo de azuzar a la población ”, dijo a la prensa.

En esa misma línea, consideró que el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es quien dirige la organización y le dio el plazo de un día para que “ponga orden en su partido” y en caso no lo hiciera, le advirtió que iría a Junín a buscarlo.

“Pero también (rechazo las actitudes) del señor Cerrón. Lo que he señalado, quien dirige este partido (es) el señor Cerrón, es como (alguien) que lanza la piedra y esconde la mano. Sabemos perfectamente que es él quien dirige ese partido, porque si no tendríamos ya como parte del equipo técnico al señor Kurt Burneo y esto no ha ocurrido”, enfatizó.

“Por eso quiero decirle que no le tengo miedo señor Cerrón y le doy 24 horas para que usted de la cara y ponga orden en su partido y si no lo iré a buscar a la región de Junín... Está escondido debajo de una alfombra y nosotros iremos a buscarlo ”, agregó.

Cabe resaltar que Kurt Burneo fue invitado por Castillo para formar parte de su equipo técnico; sin embargo el economista desistió debido a su “total desacuerdo con el documento Plan Bicentenario sin Corrupción”.

Fujimori realizó estas declaraciones desde el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, donde se reunió con el gremio de mototaxistas y madres de ollas comunes.

