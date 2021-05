El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre los ataques que recibieron periodistas y camarógrafos durante el mitin del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho.

Al respecto, el burgomaestre mostró su “solidaridad” hacia los profesionales de prensa, pues calificó de “inconcebible” que a menos de tres semanas de realizarse los comicios de la segunda vuelta electoral existan aquellos que todavía “amenacen la libertad de expresión”.

“Mi solidaridad con aquellos periodistas que han sido atacados, agredidos o amenazados. En segundo término, me parece inconcebible que se amenace la libertad de expresión , las libertades en general. Eso no es dable, eso no forma parte de las reglas democráticas que tenemos que cumplir en un proceso electoral y en el ejercicio cotidiano de la ciudadanía”, manifestó tras la inauguración de una planta de oxígeno en la sede de Sisol Amancaes, en el Rímac.

En efecto, el último miércoles varios reporteros que cubren la campaña electoral recibieron insultos y amenazas de la población de Huamanga en las caminatas y caravanas de Pedro Castillo, quien horas antes habría emitido unas arengas contra los medios de comunicación.

“Hay que ser en ese sentido muy cuidados y hay que estar vigilantes que las personas que pueden estar rompiendo estas reglas puedan tener algún tipo de trascendencia”, acotó Muñoz.

Pedro Castillo: “Rechazamos este tipo de actitudes”

Posteriormente, Pedro Castillo rechazó las agresiones que se dieron en contra de la prensa y se solidarizó con la periodista Stephanie Medina, quien fue agredida por personas que llevaban banderolas en apoyo a su candidatura.

“Si ha habido algunos exabruptos, rechazamos todo este tipo de actitudes y deslindamos a todo este tipo de actos... Como en toda lucha puede haber un infiltrado, alguna persona que no cree en la democracia, pero por nuestra parte no tendrán ese tipo de actitudes”, indicó el representante del partido del lápiz en un video compartido en sus redes sociales este jueves.

