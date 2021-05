Empiezan marchas en rechazo de ambas candidaturas

A un paso de la recta final de la segunda vuelta electoral del próximo 6 de junio, se convocan a marchas y plantones tanto en contra de la postulación de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como de Pedro Castillo (Perú Libre).

Así, hoy la Fuerza Obrera Sindical del Perú ha programado una movilización “en defensa de la democracia y contra la amenaza comunista” a partir de las 3:00 p.m. y tendrá como punto de concentración el Campo de Marte hasta llegar a la Plaza San Martín. Mañana la Coordinadora Nacional de Independientes hará un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la consigna “No al fraude, democracia y libertad, no al comunismo”.

“Keiko no va”

Mientras tanto, ayer diversos sectores gremiales, sindicales, estudiantiles y familias de víctimas de crímenes de lesa humanidad ocurridos en los años 90 convocaron a una movilización nacional e internacional denominada “Por el Perú, Keiko no va” para el sábado 22 de mayo a partir de las 4 p.m. Partirán de la Plaza San Martín. Durante el anuncio realizado en la Plaza de la Democracia, se leyó un pronunciamiento con los argumentos de su posición contra la candidata Fujimori.

“Nos unimos en un movimiento amplio y ciudadano para defender al Perú frente al peligro de la elección de un nuevo Fujimori en la presidencia de nuestro país. El fujimorismo con su política estatal de terror, implementada desde 1990 al 2000, y que hoy defienden es responsable del asesinato y desapariciones de nuestros familiares, de las esterilizaciones forzadas (...) de la corrupción como forma de hacer política”, señalaron.

Asimismo, rechazaron la desestabilización del país por la obstrucción, desde el 2016, por la amplia mayoría fujimorista en el Congreso, el modelo económico de la Constitución de 1993, y se sumaron a la exigencia de los sectores que piden una Asamblea Nacional Constituyente.

Estuvo presente Marly Anzualdo, hermana de Kenneth Anzualdo, estudiante secuestrado por agentes del Servicio de Inteligencia y trasladado al Cuartel General del Ejército el 16 de diciembre de 1993.

“Estamos hace más de 30 años pidiendo justicia, encontrar a nuestros desaparecidos, verdad. Nosotros no lo olvidamos porque lo tenemos grabado en nuestra memoria, en nuestro cuerpo, en las entrañas (...) señora Keiko Fujimori, usted no representa a las madres y mujeres (…) Ella no es el país que nosotros queremos. Necesitamos cambio”, dijo Anzualdo.

marchas en rechazo de ambas candidaturas

También participó Victoria Vigo, víctima de las esterilizaciones forzadas.

“Si acaso la señora Fujimori llegara al gobierno, las mujeres esterilizadas no tendríamos justicia porque hace 25 años estamos luchando y hemos sido difamadas y hasta nos han gritado senderistas. Ahora Keiko dice que es planificación familiar. Le pregunto: ¿planificación familiar es cuando uno da a luz, después de tener una cesárea, que te den la noticia que tu hijo ha muerto, y que te enteres por unos médicos que te han esterilizado y después tienes que hacer un juicio para que salga la verdad? Yo tengo un sueño: que nunca nos sigan gobernando dinastías. Así que Keiko no va”, finalizó Vigo.

Datos

Plantón. Maestros del Movimiento Magisterial realizaron un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la “defensa del voto y la transparencia en las elecciones presidenciales”; además, por la “defensa de la vida del profesor Pedro Castillo”.

Pedido. El congresista electo Edgar Tello (PL) solicitó al JNE que “no se deje sorprender y cumpla su función de velar por el respeto y la imparcialidad del proceso electoral”.

