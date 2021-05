Profesor Juan Cadillo León: “Creo en las palabras de Pedro Castillo”

Juan Cadillo León, considerado como uno de los 50 mejores profesores del mundo, según el concurso The Global Teacher Prize 2017, se sumó al equipo técnico de Pedro Castillo para trabajar en el área de educación y aseguró que cree en la palabra del candidato de Perú Libre.

Cadillo comentó que fue invitado por el propio maestro cajamarquino y aceptó “ para apoyar y cumplir con la misión educativa ”. También se refirió a las expresiones de Guillermo Bermejo, congresista electo de Perú Libre por Lima, quien aseguró que, si tomaban el poder, no lo iban a dejar.

“ Son lamentables esas palabras ”, afirmó Cadillo en diálogo con Exitosa. Pero agregó que, “en realidad, hay que creerle al profesor Pedro, incluso ha firmado un documento respetando y dando su punto de vista con respecto al respeto constitucional y a la democracia, que a mí me parece muy importante”.

“Uno de los factores primordiales es creer en la palabra de las personas y, en ese sentido, pues creo en las palabras del profesor Castillo. Y espero que haga un buen Gobierno”, prolongó.

Asimismo, se refirió a la educación que requieren los escolares peruanos: “Nuestros niños se merecen una educación que sea intercultural, bilingüe. Y hablar de bilingüe es hablar de las múltiples lenguas que tenemos, pero también aspirando a hablar inglés”.

Y añadió: “Eso implica que tenemos que estar muy abiertos, tenemos que reconocer a estos países como Finlandia o Suiza que buscan una integración y una mejor calidad . Cuando hablamos de mejor calidad educativa, esta no discrimina a nadie. No porque tú tienes más, vas a tener acceso a un conjunto de posibilidades y si tienes menos, no vas a tener acceso”.

Por último, el docente huaracino y ganador de las palmas magisteriales también indicó que se tiene “que buscar esa necesidad de invertir en educación, que es clave, y eso implica acuerdos nacionales”.

¿Qué otros especialistas integran el equipo de Castillo?

Durante un mitin en Puente Piedra, llevado a cabo el último martes 18 de mayo, Pedro Castillo presentó a parte de su equipo técnico. No solamente dio el nombre de Juan Cadillo, también de Ricardo López Risso, Roberto Vela Pinedo, Anahí Durand Guevara, Julián Palacín, Rolando Páucar y Andrés Alencastre.

Además, presentó a la economista Celeste Rosas Muñoz, al médico Hernando Ceballos, la lingüista Nila Vigil, a la candidata a la primera vicepresidencia Dina Boluarte, al físico Modesto Montoya y al exfiscal Avelino Guillén como parte de su equipo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.