Percy Medina: “Si no puedo donar más de un monto, pero invierto de otra forma, le saco la vuelta a la ley”

Medina señala que debería regularse el aporte de terceros en las campañas electorales para evitar que sean aportes escondidos y termine sacando la vuelta a la norma vigente. Acotó que también se debe reglamentar la publicidad en las redes sociales.

El Congreso reguló y puso límites a los aportes a los candidatos y partidos, pero ¿cómo se contabiliza, por ejemplo, la aparición de paneles y las campañas en las redes de terceros?

Se reguló bien el acceso a radio y televisión, estableciendo el financiamiento público, que lo maneja la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y eso está funcionando. Sin embargo, no se ha regulado adecuadamente la participación de terceros en el proceso electoral, que influyen en la campaña a partir de avisos pagados, aún sin mencionar a un candidato, favorecen o desfavorecen a una candidatura. Eso tendría que regularse para que sea transparente; y, por otro lado, el tema de redes sociales tampoco está regulado. Eso requeriría un mayor estudio sobre la base de la experiencia internacional, que ya la hay, y se ha hecho en Brasil y en México, entre otros países, en primer lugar, para evitar que se genere información falsa y realidades paralelas construidas, que incluye edición de fotos y videos.

¿Cómo funciona en esos países?

Se ha hecho un monitoreo muy intensivo en redes sociales, identificando cuentas falsas o el uso indebido de perfiles, y a partir de ello, en comunicación con las plataformas, como Facebook, Youtube y Whatsapp, y se ha buscado impedir la manipulación , porque en esos casos no estamos ante un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino frente a una manipulación de la opinión pública. No se trata de lanzar un meme con una foto falsa, sino que normalmente eso está diseñado profesionalmente a través de encuestas falsas que hacen una microfocalización de los receptores para entregar información que pueda impactarles, sorprenderlos, generar miedo, rabia o compasión. Y como está dirigido a públicos muy específicos, a veces muy microfocalizados, ese contenido pasa por debajo de los radares de la fiscalización. El uso inadecuado de los medios sociales puede llevar a una gran desinformación y a la manipulación de la opinión pública .

¿A quién le compete fiscalizar?

A la autoridad electoral. Es una tarea para el Jurado Nacional de Elecciones en adelante, porque puede ser tanto o más impactante que los medios de comunicación formales, que la televisión. Se ha hecho una reforma radical en cuanto al acceso a radio y televisión, siguiendo el ejemplo que otros países han hecho en las últimas dos décadas. Eso lo hizo antes Chile y Brasil primero, pero luego México, Argentina. Nosotros hemos llegado relativamente tarde a esas reformas, cuando la televisión ya no es el único medio ni el principal. El tema de las redes sociales nos ha encontrado desregulados pese a su importancia.

¿Se pueden contabilizar los aportes de terceros que estamos viendo en la campaña?

En muchos países se ha visto que el dinero para favorecer a un candidato no entra directamente a través de la estructura de la campaña, sino que entra de otras maneras, a través de terceros actores, y por lo tanto es importante también regularlos. En México, por ejemplo, hubo el caso muy famoso de amigos de Fox, que eran un grupo de empresarios que invirtieron fuertemente en apoyar los temas que promovía Vicente Fox, aparentemente de forma independiente, pero la autoridad electoral determinó que había una coordinación de mensajes, y que no eran ciudadanos que hacían uso de su libertad de expresión, sino que eran parte de un esfuerzo que confluía en apoyar a un candidato. Obviamente es una manera de sacarle la vuelta a la ley.

Una criollada...

La razón de establecer topes es limitar el poder individual de los amigos, es decir, evitar que a través de apoyar una campaña se influya de manera desmedida o que se compre poder. Si yo no puedo donar más allá de un monto, pero puedo invertir ilimitadamente, en apoyar la campaña de otra forma, le saco la vuelta a la ley. Convendría regularlo de mejor manera.

¿Esa regulación le compete al Congreso?

Hay una necesidad de regular más clara con una reforma de la ley, pero en algunos casos la ONPE, a través de Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, podría determinar que no se trata de actividades independientes, sino que son parte de la campaña, y que el partido tendría que declarar, pero para eso se tendría que probar que hay algún tipo de coordinación. Para determinar que una pieza publicitaria forma parte de la campaña de un partido, no es indispensable que tenga el logo del partido, se ha establecido en muchos países que basta que el mensaje esté en la línea de la campaña, se puede demostrar alguna coordinación entre quienes emiten el mensaje y la campaña, o que esté claramente dirigido a favorecer el voto hacia una candidatura.

Eso se ve claro en los paneles que han aparecido...

ONPE podría investigar cada pieza y determinar si se trata de una iniciativa privada que no tiene relación con la campaña de determinado candidato o si puede establecerse algún vínculo, y si es así se podría sancionar al partido por no haber declarado eso dentro de su informe de campaña, pero tendría que probarse... Ahora que está de moda el tema de la concertación de empresas, es muy difícil demostrarlo, pero Indecopi inicia una investigación y, si establece nexos y acopia pruebas, puede sancionar. Lo mismo podría hacer ONPE. Si se prueba que hay algún tipo de coordinación, concertación de los mensajes, etc., se puede establecer que es parte de una campaña.

¿Y qué pasa con las personas que están apareciendo dando dádivas para promover el voto por Fuerza Popular?

Se puede hacer la misma analogía. Entregar dádivas está prohibido. Si lo hacen terceras personas y se puede establecer algún nexo con las candidaturas, también pueden ser sancionados.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.