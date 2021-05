A falta de tres días para el debate de equipos técnicos, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos presidenciales de Perú Libre, Pedro Castillo, y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentaron a sus plataformas de expertos que los acompañarán en esta segunda vuelta para explicar la viabilidad de sus respectivos planes de gobierno.

El primero en hacerlo fue Castillo Terrones, luego de un mes de incertidumbre en el que nadie sabía la conformación de sus cuadros técnicos, dio a conocer formalmente, durante un mitin en Puente Piedra, qué especialistas lo acompañan en esta contienda electoral.

El sábado 15 ya había presentado, de manera extraoficial, a algunos de sus integrantes, pero esta vez detalló a qué área se abocará cada uno. Ellos serán los encargados de sustentar por qué el Plan Bicentenario, un Perú Libre sin corrupción es viable para los cien primeros días de gobierno, en caso el candidato de izquierda resulte electo.

Los puntos medulares, debido a la crisis sanitaria y la recesión económica del país por la pandemia del Covid-19, son salud, economía y educación.

Los cuadros de Perú Libre

Castillo ratificó al excongresista Juan Pari como coordinador de Economía. Pari es ingeniero y fue presidente de la Comisión Lava Jato, denunciando la corrupción de todos los gobiernos vinculados a Odebrecht.

Salud y lucha contra la pandemia está delegada al exparlamentario del Frente Amplio Hernando Cevallos. El exlegislador fue presidente de la Federación Médica en Piura. En 2017 promovió, mediante un proyecto de ley, que se declare de interés público el medicamento atazanavir, fundamental para las personas que viven con VIH.

Ciencia y Tecnología estará a cargo del físico nuclear y profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Modesto Montoya, quien formará parte del proyecto de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Asimismo, en Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien estará a cargo es la candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte.

Mientras que el exfiscal Avelino Guillén liderará el equipo de justicia y lucha anticorrupción. Guillén tuvo un papel fundamental como fiscal superior adjunto en el juicio contra el dictador Alberto Fujimori, en los casos de violación de derechos humanos en Barrios Altos y La Cantuta.

Andrés Alencastre, economista e integrante de la Asociación Civil para la Gestión del Agua, coordinará el equipo de II Reforma Agraria. La economista Celeste Rosas estará en Desarrollo y Producción. El abogado Ricardo López Risso liderará Trabajo y la lingüista Nila Vigil, Interculturalidad.

Pedro Castillo resaltó la unión de todas las organizaciones de izquierda. "Hace mucho tiempo nos habíamos separado", recordó. Foto: Aldair Mejía/La República

Además, en Educación, que es uno de los puntos más mencionados por el candidato de Perú Libre, quien dirigió la huelga de maestros en 2017, estará de coordinador Juan Raúl Cadillo, un profesor e investigador reconocido internacionalmente.

El equipo de Castillo también está conformado por el abogado Julián Palacín, el economista Roberto Vela Pinedo, el físico Rolando Páucar y, en representación del movimiento Nuevo Perú, la socióloga Anahí Durand.

“Los hombres que están acá también nos han recordado que están aquí por una causa: recuperar la riqueza del país, el gas de Camisea para todos los peruanos. Esta causa la iniciaremos con el trabajo de este equipo e inmediatamente convocaremos al referéndum para instalar la asamblea constituyente, para gestar esta nueva Constitución”, exclamó Castillo Terrones.

Hoy en su visita a Ayacucho revelará más nombres. Al cierre de esta nota, trascendió que el epidemiólogo Antonio Quispe se sumó a su equipo técnico y que el economista Pedro Francke, de Nuevo Perú, también conforma esta plataforma.

Reflexión y deslinde

El dirigente magisterial aprovechó el mitin para deslindar de las declaraciones del virtual congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, quien ha sido criticado por un audio filtrado, correspondiente a las elecciones congresales del año pasado, en el que asegura que la izquierda busca quedarse en el poder.

Castillo cuestionó que sus opositores no hayan criticado con la misma dureza a Rafael López Aliaga, excandidato de Renovación Popular, quien instó a la población a agredirlo. “Cuando alguien aparece en la plaza a desearte la muerte, poco o nada se habla, pero sí cuando alguien sale a decir equivocadamente que te quedarás en el mandato”, protestó.

El profesor cajamarquino recalcó que es imposible que tenga intención de quedarse en el poder, pues el lunes último juró por la Proclama Ciudadana por la Democracia. Este documento suscrito por el aspirante presidencial, recordemos, contiene doce compromisos, entre ellos que el próximo presidente deje el cargo el 28 de julio del 2026.

Resaltó, además, que en esta segunda vuelta se hayan unido todas las agrupaciones de izquierda Perú Libre, Juntos por el Perú, Nuevo Perú y Frente Amplio ante el otro bando que, desde su punto de vista, representa a una derecha abocada a defender sus intereses particulares.

Mitín. Castillo realizó su presentación en el estadio El Dorado, en Zapallal, en el distrito de Puente Piedra. Foto: Aldair Mejía/La República

Como se sabe, todas estas organizaciones, un año antes, estuvieron divididas por diferencias programáticas. Sin embargo, la coyuntura los ha vuelto a acercar.

También llamó la atención a quienes utilizan la camiseta de la selección peruana de fútbol para fines proselitistas. “Quisiera decirles que la blanca y roja no se mancha. Esta blanca y roja se merece respeto y dignidad”, sostuvo.

Los jales de Fujimori

Keiko Fujimori, por su parte, presentó al que denominó su equipo técnico ampliado, con la presencia de personajes que tuvieron un pasado de lucha contra el fujimorismo, como es el caso de Máximo San Román, Carlos Bruce y Óscar Valdez, quienes han dejado de lado sus diferencias para sumarse a la campaña de Fuerza Popular.

Al mostrar uno a uno a los integrantes de este equipo, Keiko aseguró que muchos han dejado sus camisetas partidarias y ella misma también deja el polo naranja para ponerse la camiseta del Perú e invitó a sus ahora colaboradores a que se pongan la blanquirroja de la selección peruana.

El primero en hacer uso de la palabra fue Rafael Belaunde, quien sostuvo que aceptó la invitación ante la amenaza de la opción empobrecedora que amenaza el futuro en común de los peruanos y destruir la fibra emprendedora de cientos de miles de peruanos. “Siento que es la obligación de todos los que creemos en la democracia y anhelamos un mejor futuro para las grandes mayorías postergadas, acudir al llamado de la patria ante la amenaza del comunismo”, apuntó.

Keiko Fujimori presentó a sus nuevos cuadros, varios de ellos ligados a la década de los 90, en la dictadura de Alberto Fujimori. Foto: John Reyes/La República

Luego fue el turno de Carlos Bruce, uno de los principales protagonistas de la marcha de los Cuatro Suyos, con Alejandro Toledo, contra el régimen dictatorial de Alberto Fujimori, quien dijo que está en calidad de independiente y seguramente con muchas discrepancias, pero también con coincidencias. “Lo peor que le puede pasar al Perú es que una aventura marxista leninista asuma el control del país”, sostuvo. Luego de agradecer a Keiko por convocarlo, Bruce dijo que pondrá todo su esfuerzo para elaborar un programa de vivienda social.

El economista Eugenio de Medina fue más efusivo al dar gracias a Keiko. “Me has puesto a tu lado en esta cita con la historia que te ha preparado la vida, para defender no solo el modelo económico que nos ha dado grandes resultados, sino para defender también la democracia”, dijo.

La abogada Andrea Lanata, militante del PPC, consideró que es momento de encontrar nuestras coincidencias, siempre desde la vigilancia. “La cosa más preciada es la vida y la libertad. Hoy nos toca defender la libertad para que nuestros niños tengan buen presente y un mejor futuro”, expresó.

El ingeniero Rómulo Mucho sostuvo que debemos tener claro que el Estado no ha funcionado y, obviamente, el progreso no ha llegado a todos. “El castigo de la pandemia ha hecho que la pobreza aumente, por lo que hay que cambios profundos estructurales en nuestra economía y principalmente en el funcionamiento del Estado”, dijo.

Luis Ovalle hizo una invitación a sus amigos para que se unan a “esta campaña democrática”, mientras José Recoba, dijo esperar que el 6 de junio “podamos irnos a dormir tranquilos”.

Máximo San Román, que en 1992 fue dejado de lado cuando fue vicepresidente del gobierno de Alberto Fujimori, tras asegurar haber sido presidente Constitucional, dejó de lado sus diferencias. “Gracias, Keiko, te prometo que trabajaremos sin ningún interés personal para defender la libertad y la democracia”, manifestó.

Norma Yarrow aseguró que aceptó la invitación de Keiko para defender la democracia y las instituciones del Estado.

Francisco Tudela, excanciller del dictador Alberto Fujimori, consideró que Keiko es la garantía formal de una sociedad democrática, abierta al mundo, que confía en las instituciones y no acepta convertirlo en un Estado populista de corte totalitario y autoritario. “Por eso me comprometo a dar mi colaboración y voto por ella”, anotó.

Por su parte Óscar Valdez, que fue duramente cuestionado por el fujimorismo cuando fue premier en el gobierno de Ollanta Humala, sostuvo que luego de analizar el plan de gobierno de Fuerza Popular consideró que están incluidas las reformas estructurales que se dejaron de hacer los últimos años.

Tras presentar su equipo técnico ampliado, Keiko Fujimori dijo sentirse emocionada y orgullosa de haberlos escuchado sentir su compromiso y amor por la patria, advirtiendo que muchos son de otros partidos y han dejado sus diferencias, porque es el momento de ver lo que los une. Aseguró que es un equipo para construir, no para destruir y tienen el compromiso de sumar no restar y están juntos para multiplicar y no para dividir. “Del otro lado saldrán piedras y del mío saldrán propuestas”, anotó.

Formal. El anuncio de los jales del fujimorismo no convocó a sus simpatizantes. Fue en un local cerrado en Surco, Lima. Foto: John Reyes/La República

Sobre los puntos de coincidencia, dijo que no creían en las estatizaciones. “Creemos en la inversión privada, en el emprendimiento”, sostuvo, y añadió que en su equipo hay varios que han discrepado de ella y su partido. “Pero hoy con humildad nos ponemos de lado del Perú”, reiteró. Luego destacó el apoyo de los jugadores de la selección de fútbol. “Ellos son ejemplo de entrega y esfuerzo, nuestro país necesita que se nos devuelva la confianza”, dijo.

“Esta es una parte del primer equipo ampliado de muchos peruanos más que se van a sumar”, aseguró.

Antes de retirarse del local de Camacho, en Surco, donde realizó la ceremonia, la candidata de Fuerza Popular respondió a Pedro Castillo, quien la criticó por usar la camiseta de la selección peruana con fines proselitistas. “Cualquier ciudadano peruano puede usarla”, dijo, negando haber coordinado el apoyo de los jugadores.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.