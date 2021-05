El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, resaltó al equipo técnico presentado por la candidata presidencial Keiko Fujimori con miras a la segunda vuelta electoral.

En efecto, el también exparlamentario del fujimorismo sostuvo que este grupo, presentado el último martes en el local del partido en La Molina, es “una suma de fuerzas y voluntades entre especialistas y gente con experiencia” .

Asimismo, destacó que profesionales provenientes de otras organizaciones se suman al equipo de Fuerza Popular “sin temor de dejar de lado sus preferencias políticas y poniéndose la camiseta del Perú para poder salir adelante en beneficio de la población”.

“No me interesa si hemos podido discutir en el pasado, no me interesa si tenemos algunas discrepancias, lo que me interesa es esas coincidencias que nos puedan mover para que podamos sacar adelante a nuestro país”, declaró este miércoles en RPP.

Al igual que su contendor Pedro Castillo (Perú Libre), la candidata Keiko Fujimori presentó a los nuevos miembros que formarán parte de su equipo técnico de cara a los comicios del próximo domingo 6 de junio.

Entre los miembros están Rafael Belaúnde, Carlos Bruce, Eugenio D’ Medina, Andrea Lanata, Rómulo Mucho, Luis Ovalle, José Recoba, Máximo San Román, Marco Vinelli y Norma Yarrow. De manera virtual, fueron presentados Francisco Tudela y Óscar Valdés.

Posteriormente, Fujimori Higuchi aclaró que la presentación de los miembros de su equipo técnico no hace referencia a alguna coalición política en el contexto de las elecciones.

“ Esto de ninguna manera representan alianzas políticas . Vemos representantes, a Andrea (Lanata) del PPC, como a Elizabeth de Perú Patria Segura, el señor Carlos Bruce que participó con Victoria Nacional... Yo descarto alianzas políticas, nuestra principal alianza es con los ciudadanos”, indicó en conferencia de prensa.

Del mismo modo, descartó que Renovación Popular y Avanza País hayan sido “satélites” de su partido durante la primera vuelta electoral. Alegó que el respaldo de las agrupaciones responde a que “no buscan la lucha de clases”.

