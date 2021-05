Mendoza sobre Bermejo: Rechazamos insinuaciones de perpetuarse en el poder

Verónika Mendoza, expostulante a la presidencia de Juntos por el Perú, rechazó los comentarios sobre el audio del congresista electo Guillermo Bermejo (Perú Libre) en el cual este señala que de llegar al poder querrán quedarse en el cargo.

“Nosotros como Nuevo Perú y Juntos por el Perú rechazamos tajantemente cualquier insinuación de perpetuarse en el poder, de atentar contra la democracia o de querer usar el poder para rehuir con la justicia. Eso de ninguna manera lo vamos a permitir”, dijo en entrevista con RPP.

Del mismo modo, resaltó que el candidato presidencial Pedro Castillo también había señalado que está en contra de toda actitud autoritaria en el momento preciso de conocer el audio.

No obstante, refirió que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, no ha deslindado de los personajes cuestionados que operaron durante el gobierno de su padre, el exdictador Alberto Fujimori.

“La señora (Keiko) Fujimori no deslinda en absoluto con la dictadura de los 90, no deslinda de los crímenes cometidos en aquella época, no deslinda de las esterilizaciones forzadas contra miles de mujeres campesinas en contra de su voluntad”, sostuvo.

Mendoza señala acuerdo de institucionalidad

Al ser consultada por su opinión sobre lo dicho por Bermejo acerca de que no impulsarán reformas que Juntos por el Perú proponía como aborto seguro legal y gratuito, así como la inclusión del currículo con enfoque de género, Mendoza respondió que habían firmado un acuerdo institucional con los planteamientos generales como reactivación económica y mejoramiento en la salud.

“Hemos encontrado en el profesor Castillo una persona abierta al diálogo, a la escucha, que es lo que ha ido demostrando a lo largo de las últimas semanas. Además, ha suscrito una serie de compromisos, no solamente con nosotros de este acuerdo político, sino también de cara a la ciudadanía, reafirmándose en un compromiso con la democracia, con los cambios de nuestro país necesita”, dijo.

