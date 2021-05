Keiko Fujimori: “No he recibido la vacuna contra el coronavirus”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien por tercera vez consecutiva disputará una segunda vuelta, aseguró que ella, hasta el momento, no ha recibido la vacuna contra la COVID-19. Dio tal afirmación durante sus actividades proselitistas en la ciudad de Iquitos.

“ Yo no he recibido la vacuna. Lo haré cuando a mí me corresponda . Voy a cumplir 46 años y, de acuerdo al cronograma de inmunización, anunciaré en qué momento me tocará”, señaló a la prensa, en declaraciones difundidas por Canal N.

La lideresa del fujimorismo aseveró que, durante su campaña, les pide a sus simpatizantes que se pongan las mascarillas y que guarden las distancias antes de un encuentro. No obstante, lo que se suele observar en sus actividades son aglomeraciones de gente.

De su familia, hasta donde se conoce, solo el expresidente Alberto Fujimori, recluido en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (Diroes) por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, ha sido inoculado contra el coronavirus, debido a su edad (82 años), de acuerdo a la información que compartió RPP.

Propuesta para otorgar el 40% del canon minero no está en el plan de Keiko

Durante un mitin en Iquitos, la postulante de Fuerza Popular aseveró que en un eventual gobierno suyo destinaría el 40% del canon minero para la población. Es una de las propuestas que viene anunciando desde el debate en Chota, Cajamarca.

“Loreto es una región que tiene proyectos de inversión, estos proyectos se tienen que hacer con la consulta previa, con la opinión de la población. Pero hemos dado un anuncio bien importante para que de manera inmediata puedan sentir un beneficio directo; hemos anunciado canon para el pueblo, el 40% del presupuesto del canon se va a repartir directamente a la población”, expresó frente a sus simpatizantes en el oriente peruano.

Sin embargo, esta iniciativa no se encuentra dentro del plan de gobierno que el partido fujimorista presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.