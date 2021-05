Pedro Castillo: elector en incertidumbre por campaña de improvisación

En esta campaña electoral, Pedro Castillo ha sido severamente criticado por tardar en presentar su anunciado plan de gobierno y, sobre todo, por la intriga que generó respecto a las personas que conformarían su equipo técnico.

El politólogo Alejandro Mejía precisó que esta situación ha generado que el docente cajamarquino se vea inmerso en una campaña donde prima la improvisación. Este hecho ha agudizado la incertidumbre en la población que todavía se encuentra definiendo por quién votar.

“ En el elector indeciso, lo que está sucediendo es que ve una campaña de improvisación . Castillo está demostrando que está haciendo los planes, llamando a los cuadros, todo en el camino. La improvisación en el elector también le genera incertidumbre frente a lo que viene. Entonces, con lo que ha pasado esta semana, de tener muchos planes y pedirle a la población a ayudarlo en eso, está generando que se crea que el candidato todavía no tiene idea de qué hacer cuando llegue la gestión, de ganar las elecciones”, dijo en diálogo con La República.

La también experta politóloga María Paula Távara consideró que ahora que Castillo Terrones ya presentó el plan de gobierno y al equipo técnico, podría ganar más adeptos y que esto se vea reflejado en los próximos sondeos de intención de voto.

“Ha fortalecido esta imagen de improvisación o falta de capacidad de gobierno. Ambas cosas han estado allí en la demora. Quizás ahora que lo ha corregido, puedan ayudarle a volver a crecer . Mi análisis es que esta demora se debió a que no contaba con un equipo técnico y ha ido postergándolo lo más posible hasta tener a ningún equipo que mostrar”, argumentó.

¿Unidad de la izquierda peruana?

Días atrás, Pedro Castillo recibió el apoyo público de Verónika Mendoza, con Nuevo Perú y Juntos por el Perú, así como de Marco Arana, líder del Frente Amplio. Para María Paula Távara, el respaldo más significativo es el de la excandidata, porque le brindó el soporte técnico que él no tenía.

“ (El respaldo de Verónika Mendoza) ha contribuido también con un nivel de profesionalización de la política . Hasta ahora teníamos una campaña bastante más artesanal, muy improvisada. Sí creo que empieza a haber un nivel de profesionalización de la campaña que podría venir de Nuevo Perú, porque Verónika Mendoza ya ha adquirido eso en esta campaña”, manifestó.

Alejandro Mejía consideró que este respaldo era una situación que se esperaba. No obstante, cuestionó otras reuniones que mantuvo el maestro de escuela con figuras políticas criticadas, ya que podría quitarle votos para esta segunda vuelta.

“Lo que en realidad puede restarle ciertas simpatías entre el electorado es que se ha estado reuniendo con personajes más controversiales, como Belmont o el mismo Salaverry”, declaró.

Pese a estas alianzas de las izquierdas, no podría hablarse del inicio de la unidad de este sector de la política peruana porque los acuerdos no van más allá de la campaña electoral en curso, no se ha hablado de una continuidad del apoyo para postulaciones futuras en conjunto. A esto se suma que existen grandes problemáticas que no se han resuelto hasta la fecha.

“Lo que se puede avizorar es que la izquierda seguirá en esa disputa de sus liderazgos. Es una oportunidad de quizás llegar a una confluencia. El tema es que nuestra izquierda no se ha modernizado, sigue con viejos postulados de décadas anteriores”, ilustró Mejía.

Por ello, Távara deslizó que lo que debe hacer la izquierda es derribar aquellas percepciones que se han creado en torno a ella. “ El reto que tiene la izquierda en esta campaña es confrontar el estigma que existe y con el que está jugando la derecha, que es el del terruqueo, la violencia, el comunismo, el hambre. Además, no solamente confrontar ese estigma, sino empezar a construir un imaginario distinto de lo que puede ser la izquierda en el país”, concluyó.

