Epidemiólogo Antonio Quispe se suma al equipo técnico de Pedro Castillo

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, sumó un nuevo miembro a su equipo técnico de cara a la segunda vuelta electoral, que se realizará el domingo 6 de junio. Se trata del médico epidemiólogo Antonio Quispe.

“ Hoy tuve el honor de integrarme oficialmente al equipo de salud de Perú Libre, encabezado por el honorable Hernando Cevallos , un colega cuya decencia brilla junto con la del resto del equipo técnico de Pedro Castillo”, anunció Quispe en su cuenta de Twitter.

¿Y qué lo motivó querer aportar a la propuetas del maestro cajamarquino? En diálogo con Latina, aseguró que decidió sumarse porque “la salud pública está en juego”.

Contó también que fue Hernando Cevallos, encargado de ver los temas de salud en el equipo de Castillo, quien lo invitó. “Yo respondí a su invitación, y conociendo la persona que es y lo decente que es, pues no dudé en aceptar porque realmente la otra alternativa me parece muchísimo peor”, señaló.

Agregó que esta invitación viene por parte de un equipo técnico bastante serio. “La cantidad de talento, la amplia base y la representatividad a nivel nacional de cada una de las regiones, de gente experta en sus temas, te da una garantía de las dos cosas que el profesor Castillo ha prometido: un plan de trabajo serio, que es lo que ha hecho, y que va a presentar un equipo de trabajo serio para que lo respalde”, prolongó.

El medicó también comentó que las diferencias entre Castillo y Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, son claras, y que el maestro de escuela ya ha deslindado: “Los deslindes los ha hecho con manzanitas. Más claro y preciso no lo puede hacer”.

Por último, dijo que en un eventual gobierno de Pedro Castillo se respetará el orden democrático y van a buscar “ese cambio que Perú necesita” en el marco de la Constitución y las leyes peruanas.

“Los gestos, los planes y todo lo que he podido revisar yo, y constatarlo en la cancha y dentro de ella, me da toda la confianza, y no solo la confianza, sino esa ilusión de alguien que verdaderamente cree que están poniendo al Perú por delante y que están trabajando seriamente sin hacer mucho aspaviento”, concluyó.

¿Quiénes más integran el equipo técnico de Pedro Castillo?

En la tarde del martes 18 de mayo, el profesor cajamarquino presentó a parte de su equipo técnico en el estadio El Dorado, ubicado en el distrito limeño de Puente Piedra. El maestro de escuela dio la bienvenida a Ricardo López Risso, Roberto Vela Pinedo, Anahí Durand Guevara, Juan Raúl Cadillo León, Julián Palacín, Rolando Páucar y a Andrés Alencastre.

De igual forma, presentó a la economista Celeste Rosas Muñoz, al médico Hernando Ceballos, la lingüista Nila Vigil, a la candidata a la primera vicepresidencia Dina Boluarte, a la socióloga Anahí Durand, al físico Modesto Montoya y al exfiscal Avelino Guillén como parte de su equipo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.