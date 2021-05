Del Solar: “Intención de llegar al poder para quedarse debe ser rechazada”

El ex primer ministro Salvador del Solar se mostró en contra de las afirmaciones del virtual congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, quien indicó que la izquierda debe mantenerse en el poder.

“Podemos discrepar en muchas cosas, pero la intención política de llegar al poder para quedarse debe ser rechazada de forma categórica y unánime en una democracia. Venga de donde venga”, escribió en su cuenta de Twitter.

Un medio de comunicación reveló un audio el último lunes en el que el virtual parlamentario afirma que, si llegan al poder, no lo dejarían, debido a que, a su parecer, es preferible quedarse para establecer un proceso revolucionario en el país.

“Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar . Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotu*** democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú”, se le escucha en el audio que difundió Willax.

Ante la divulgación de este fragmento, el virtual legislador compartió un comunicado en sus redes sociales cuestionando el hecho, ya que, asegura, se han “descontextualizado y editado” las grabaciones. Además, señaló que sus palabras fueron propaladas hace casi un año.

“El audio es de hace casi un año, cuando se frustró la unidad y Pedro Castillo no era aún nuestro candidato. Nuestra agenda no era la caviar, en eso me reafirmo. Y eso de llegar para quedarnos tiene que ver con la sucesión en alternancia presidencial que nuestras leyes permiten”, alegó Bermejo.

Dina Boluarte lamentó declaraciones de Bermejo

La candidata a la primera vicepresidencia por Perú Libre, Dina Boluarte, lamentó las palabras de Guillermo Bermejo, y aseguró que este es solo un invitado del partido.

“Él está como invitado en el partido PL y como tal ha salido como congresista electo. Lamento mucho las expresiones del señor Bermejo porque, en un mundo democrático que participamos como PL, la alternancia en el poder es lo más digno y sabio”, manifestó a Exitosa.

Remarcó que esa no es la postura de su agrupación política. “La permanencia en el poder por más del periodo constitucional, que son cinco años, ya lo ha demostrado (Alberto) Fujimori, se convierte en una dictadura ”, apuntó Boluarte.

