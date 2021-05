Hernando Cevallos: Vladimir Cerrón no es parte de ningún equipo de gobierno

El excongresista Hernando Cevallos, quien lidera el programa de Salud de la campaña del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que Vladimir Cerrón, fundador de dicho partido, no forma parte de “ningún plan de gobierno”.

Asimismo, tras observar la actividad de la Proclama Ciudadana que firmó Castillo, manifestó a la prensa que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene varias personas en su equipo que presuntamente han cometido delitos.

“El señor Cerrón está siendo investigado por la justicia, ha apelado, hay un proceso y como todo ciudadano tiene derecho a su defensa. Si se le encuentra culpable, va a ser sancionado, el problema acá no es el señor Cerrón, que no es parte de ningún equipo de gobierno ”, dijo a la prensa.

“La señora Keiko Fujimori sí tiene varios nombres parte de su gestión y me gustaría que la prensa también dijera quiénes son, qué delitos han cometido para que de verdad el pueblo peruano se asuste”, añadió.

Por otro lado, el exlegislador aseveró que el nuevo plan de gobierno del Perú Libre reafirma que “se puede cambiar este país para bien”.

“Significa que se puede tener una verdadera democracia, que la gente pueda decidir y tener derechos y en este país la mayoría de la gente no los tiene. No hay derecho a la salud, a la educación, no hay derecho a un trabajo digno, eso no es una fantasía, eso es una realidad”, manifestó.

Por último, Cevallos también se pronunció sobre la lucha contra la corrupción, la cual considera debe ser frontal, debido a que se pierde abundante cantidad de dinero.

“ Tiene que ser frontal la lucha contra la corrupción . Todos sabemos los miles de millones que se pierden por concepto de la corrupción en este país y sabemos quién ha encabezado la corrupción en este país”, precisó.

