Hernando Cevallos: Para fin de año debemos tener vacunadas a todas las personas mayores de 18 años

Hernando Cevallos, excongresista del Frente Amplio, es quien lidera el programa de Salud de la campaña del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo. En esta entrevista explica cuáles son sus propuestas de cara al Bicentenario, en medio de una crisis sanitaria que aún no culmina.

¿Cómo surgió este acercamiento con Castillo?

Yo lo conozco desde la huelga magisterial del 2017, cuando lo acompañé a ingresar al Congreso y a que pudiera reunirse con las bancadas. Después hemos tenido conversaciones ocasionales.

¿Cuál es el principal objetivo que se han trazado?

El objetivo principal que compartimos con el profesor Castillo es poner la salud como un derecho. Esto significa que la Constitución se modifique, que el Estado asuma una mayor responsabilidad y que tenga una visión diferente. En este momento, millones de peruanos son excluidos y la pandemia ha descubierto esta desigualdad.

Castillo ha dicho en su recorrido en regiones que inmunizará este año a la población frente al COVID-19. Ahora, viéndolo en frío, ¿es viable esa promesa?

Es un objetivo que hemos conversado aquí en Perú Libre. Para fin de año debemos tener vacunadas a todas las personas mayores de 18 años. Si podemos avanzar más, en buena hora. No es un objetivo solo de voluntad, sino basado en evidencia científica. Debemos asegurar que las 60 millones de vacunas aseguradas lleguen al Perú y salir a asegurar más en dos niveles de adquisición.

¿Cuáles son esos niveles?

Con los estados y con COVAX. Hay que buscar relación con los Estados.

¿Y con los privados? Keiko Fujimori plantea que ellos también puedan comprar vacunas.

Claro, tienen que tener participación, pero no para lucrar, sino para coordinar con el Estado y acercar la vacuna a la población.

El temor de algunos es que esto fomente que haya personas que se salten la cola.

No es abrir la comprar de vacunas y ponerlas a disposición del libre mercado, no se trata de eso. Si el sector privado quiere colaborar, no debe ser para lucrar. ¿Qué significa esto? Si el privado tiene vacunas, las consigue, se van a involucrar estas al plan de vacunación.

¿Cree que Francisco Sagasti les está dejando la valla alta al haber cerrado contrato por 60 millones de vacunas?

Si Sagasti consigue 60 millones de vacunas, en buena hora, eso nos alcanzaría, pero tenemos que salir a buscar la mayor cantidad de vacunas para el año que viene. Esperamos poder llegar a acuerdos con distintos países, sin prejuicios ideológicos, para conseguir ingredientes primarios para producirlas en el país. Este es un objetivo a mediano plazo. Tomando en cuenta que no solamente vamos a necesitar vacunas, porque no sabemos cuándo vamos a usar refuerzos o cuándo pueden producirse mutaciones.

¿Es consciente de que se enfrenta a grandes intereses con esta propuesta? La vacuna se ha convertido en una carrera entre laboratorios.

Por supuesto que es enfrentarse a grandes intereses, pero tenemos que luchar por el desarrollo. Y nos hemos sentado con distintos países para conocer su proceso de fabricación de vacunas, como es el caso de Cuba, que está en la tercera fase, están estos estudios de tercera fase que han sido reconocidos por organismos internacionales. Ellos están dispuestos a conversar con nosotros para darnos el ingrediente primario y contar con una vacuna aquí también.

Muchos economistas consideran que no es viable destinar 10% del PBI a Salud, como lo propone Pedro Castillo.

No solo es viable, es necesario. No debemos confundir presupuesto de la república con el PBI. El presupuesto de la república en salud tiene el 11.4%. En salud se está destinando alrededor de S/ 20 mil millones, de manera ficticia porque buena parte se está destinando a la lucha contra la COVID-19. Otra cosa es el PBI, que es el conjunto del gasto social, lo que gasta el Estado, el seguro y las Fuerzas Armadas. Ese monto está en 5%. Está por debajo del promedio latinoamericano que es de 8%. ¿Cuánto es el PBI en otros países para salud? De Cuba está por encima del 10% y de Estados Unidos mucho más. El profesor Castillo no habla de ilusiones.

¿En un eventual gobierno de Perú Libre entregarán ivermectina?

No. El coronavirus debe manejarse con evidencia científica. Estamos hablando de la salud de la gente.

¿Qué opina sobre las declaraciones de Keiko Fujimori, quien sostiene que las esterilizaciones forzadas fue un programa de planificación familiar?

Debería tener vergüenza y respeto por las mujeres esterilizadas. Lo digo con conocimiento de causa. Yo presidía la Federación Médica cuando denunciamos esto, donde las direcciones regionales de salud conminaban a todo el personal a captar mujeres para esterilizarlas. Eso está documentado en el Ministerio Público. Así como los incentivos económicos al personal de salud para que capten pacientes. Fue una visión para disminuir la pobreza haciendo que los pobres tengan menos hijos. Una visión perversa. La señora Keiko Fujimori no ha cambiado.

¿Sigue distanciado de Marco Arana por la riña que hubo en Frente Amplio en las elecciones internas?

No hubo ninguna riña. Marco Arana apostó a una candidatura individual. Nosotros apostamos a una candidatura unitaria. Marco Arana, tengo entendido, que más allá del revés electoral que ha tenido, está tratando de acercarse al resto de los partidos de izquierda.

¿Cómo toma que las izquierdas que antes se pelearon ahora estén sentadas en una sola mesa?

No creo que sea un problema de las izquierdas apoyando a Castillo, creo que las personas sensatas y que no se dejan asustar deben aspirar a cambios serios.

