Edward Málaga y Flor Pablo anunciaron que no votarán por Keiko Fujimori

Los virtuales congresistas del Partido Morado Flor Pablo y Edward Málaga dieron a conocer que no votarán por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, esta decisión no significa que vayan a elegir a Pedro Castillo, pues ambos indicaron que el candidato de Perú Libre no les termina de convencer.

Tanto Pablo como Málaga se pronunciaron en sus respectivas redes sociales. Anunciaron esta decisión luego de que la agrupación morada, como institución, comunicara que no respaldará a ningún candidato y que tomará una postura “vigilante y constructiva” para el balotaje.

“Como ciudadana, debo definir mi voto entre dos opciones que no esperaba, y votar nulo sería mi última opción. Hoy puedo decirles que no votaré por Keiko porque, más allá del Gobierno de su padre, el fujimorismo, bajo su liderazgo, ha demostrado abuso de poder, (es) una organización investigada por graves hechos de corrupción, (y ha sido un) Congreso obstruccionista, blindando jueces y fiscales corruptos”, escribió Pablo en su cuenta de Twitter.

“ La concentración del poder que obtendría Keiko Fujimori es sumamente preocupante por todos sus antecedentes . Y su equipo técnico está manchado también por la corrupción y no muestra ningún cambio. Un sinfín de evidencias que no puedo pasar por alto”, agregó la exministra de Educación.

También aseguró que el profesor Castillo no termina de convencerla porque no deslinda “tajantemente” de Cerrón ni del ideario de Perú Libre. Además, porque “no presenta un plan solvente que garantice reactivación económica, lucha contra la pandemia, continuidad en reformas educativas, respeto a los derechos humanos y sistema democrático”.

Añadió que aún quedan tres semanas para una decisión final y que, cualquiera que sea su elección, “la vigilancia es fundamental en este tiempo y en el futuro”. “Nuestro voto no puede ser un cheque en blanco en ningún caso”, culminó.

Publicaciones de Flor Pablo.

¿Y qué dijo Málaga?

De igual forma, el científico Edward Málaga confirmó que no votará por Keiko Fujimori este domingo 6 de junio. “Los antecedentes totalitarios y de derechos humanos de su clan, vínculos con la corrupción, procesos por crimen organizado, congreso obstruccionista, entre otras cosas, son credenciales imborrables. La ambición de poder y la falta de empatía no inspiran confianz a”, aseveró el virtual parlamentario.

Seguidamente prolongó: “El macartismo mesiánico de su campaña, el sometimiento de medios de comunicación, el acoso propagandístico que vivimos, el terruqueo, los prontuariados en su entorno, etcétera, me generan rechazo, no simpatía. En vez de dividir más al país, necesitamos unirlo y construir su futuro”.

Precisó que esta decisión no necesariamente devendrá en un voto a Pedro Castillo ya que, según afirma, el candidato no se ha apartado del radicalismo de Vladimir Cerrón ni de personas vinculadas a la subversión. Tampoco ha garantizado la igualdad de derechos, libertades económicas y respeto a las instituciones democráticas.

“Le pediría que su plan de gobierno incluya especialistas y medidas concretas para luchar contra la pandemia con ciencia y evidencia, reactivar la economía, reformar la educación y generar empleo. No más improvisación. Sin esas certezas, mi voto será viciado ”, expresó.

Por último, Málaga pidió a ambos candidatos una sola estrategia contra la pandemia. “De sus propias decisiones depende, ya saben muy bien lo que la gente les pide. Por el bien del país, ojalá escuchen, convoquen y concilien con inteligencia y empatía”, concluyó.

Publicaciones de Edward Málaga.

