Dina Boluarte: Keiko Fujimori lleva su propia mochila y no solo la de su papá

Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, indicó que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, tiene sus propias cargas, más allá de los antecedentes de su padre, el reo exmandatario Alberto Fujimori.

“ No solamente es que tenga la mochila pesada de su papá, ella lleva su propia mochila . Recordemos que tuvo la mayoría parlamentaria, pudo haber hecho grandes cambios por el Perú y lo único que hizo: no paró hasta sacar a PPK de la presidencia”, declaró a ATV Noticias.

Señaló también que el secretario general de su partido, Vladimir Cerrón, quien tiene una sentencia por corrupción, ha sido “estigmatizado” y usado por Fujimori Higuchi para “impulsar su campaña”.

“ El tema del señor Cerrón ha sido estigmatizado y utilizado por la señora Keiko para impulsar su campaña en esta segunda vuelta . En toda esta campaña han estigmatizado tanto el tema del señor Cerrón y han tratado con guantes de seda a la señora Keiko cuando ella es la que encarna la corrupción, la impunidad, el blindaje de los ‘hermanitos’ Cuellos Blancos”, agregó.

“En ningún momento decimos que somos comunistas”

Asimismo, Boluarte remarcó que en el ideario de Perú Libre se indica que son un partido de izquierda socialista. “En ningún momento decimos que somos comunistas”, aclaró la integrante de la plancha presidencial que encabeza Pedro Castillo. Sostuvo que vinculaciones con el terrorismo son producto de la contendora de Fuerza Popular.

“Las posiciones ideológicas nada (tienen) que ver con el comunismo. Este tema del comunismo, reitero, está siendo utilizado por la ‘Señora K’ en estos paneles tremendos que han invadido el espacio limeño y nacional , donde hablan de comunismo. Y lo curioso que dicen es que en el comunismo solo se enriquece quien está en el gobierno. Durante estos 30 años, ¿quién ha estado en el gobierno con la Constitución de Fujimori? Ha sido la derecha. ¿Quiénes se han enriquecido? ¿El pueblo peruano?”, comentó.

“No vamos a responder a la presión de la desesperación de la señora Keiko”

En otro momento, Dina Boluarte manifestó que el equipo técnico de Pedro Castillo y Perú Libre ya está completo. No obstante, explicó que no lo han presentado anteriormente porque no responderán “a la presión de la desesperación” de su opositora.

“El equipo técnico está. No vamos a responder a la presión de la desesperación de la señora Keiko . Ella, a manera de presionarnos, indicó que cuatro debates y cuatro debates. Decían que el JNE era el que planteaba estos cuatro debates, pero el señor Nano Guerra García dijo que habían planteado al jurado que sean cuatro debates”, alegó.

Recalcó que esta iniciativa fue de la heredera del fujimorismo y no del organismo electoral. Acotó que ello también es un acto de “desesperación” de la candidata naranja.

“Nosotros hemos planteado dos debates y nadie se está corriendo. No es que no tengamos el equipo técnico. Tampoco vamos a responder a esa desesperación de la señora Keiko”, apuntó.

