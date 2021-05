Abogado Gunther Gonzalez completa el pleno del Jurado Nacional de Elecciones

El abogado Gunther Gonzalez Barrón completará el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de aprobarse la norma que modifica la Ley Orgánica de esta institución, según informó su presidente Luis Salas Arenas.

“El señor que será parte del JNE es un ilustre jurista, Gunther Gonzalez Barrón, es el accesitario, para que tenga a bien integrar el JNE y cumplir su deber cívico y patriótico, entiendo que lo hará, cuando haya la resolución, lo juramentaremos ”, afirmó.

Salas Arenas se mostró conforme con la iniciativa del Congreso de modificar la Ley Orgánica del JNE, ya que se ha tomado en cuenta no solo los argumentos de los parlamentarios, sino también del propio organismo electoral.

De acuerdo con esta norma, los miembros del pleno del JNE se elegirán por cuatro años y en caso no se elijan a los reemplazos oportunamente, será el primer miembro suplente quien se ponga al frente en el cargo.

Según el presidente del JNE, los desencuentros dentro del Colegio de Abogados de Lima no han permitido escoger a un representante. Por tanto, el suplente debe asumir hasta que la institución tenga a bien elegir a otro.

Además, Salas Arenas negó los comentarios en donde se hablaba de fraude electoral en los pasados comicios del 11 de abril de 2021.

“ Algunas personas usan ese término en forma poco responsable, no es posible un fraude, las organizaciones de observación electoral dicen que no hubo fraude y no habrá tampoco”, mencionó para Canal N.

Por último, rechazó que se le intente vincularlo con la defensa de terroristas y condenó todo accionar que tenga que ver con el terrorismo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.