El aspirante al sillón presidencial en representación de Perú Libre, Pedro Castillo, se pronunció de forma escueta sobre el posible indulto a Antauro a Humala. En meses anteriores ha mencionado que en un eventual gobierno suyo eso se llevaría a cabo.

“El partido Perú Libre tiene un Congreso, que es la primera fuerza política en el Parlamento. Es necesario que se lo evalúe (el indulto a Antauro) y se diga cuál es la opción que se da o no se da ”, respondió durante una entrevista telefónica con Canal N.

Castillo Terrones aseguró en febrero a Radio Exitosa que si llega a ganar la segunda vuelta no indultará al expresidente Alberto Fujimori; sin embargo, sí lo haría con el líder etnocacerista Antauro Humala, quien cumple condena en el penal Ancon I por asesinatos a policías en el ‘andahuaylazo’.

El motivo para revisar el caso sería “exceso de carcelería”. No obstante, aún no ha cumplido la sentencia total. Por este motivo, no podría proceder un indulto por tal causal .

En otro momento, el candidato del partido del lápiz, en diciembre del 2020, manifestó: “Nosotros, una vez siendo elegidos, como presidente de la República, inmediatamente, asumiremos haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala (sic)”.

Dina Boluarte tampoco niega posible indulto a Antauro

Previo a la entrevista con el candidato de Perú Libre, se conversó con la aspirante a la vicepresidencia del mismo partido, Dina Boluarte. Al consultarle sobre el posible indulto a Antauro Humala, ella también refirió que el Poder Judicial deberá reevaluar su “exceso de carcelería ”.

“Entonces, se dice que el señor Antauro ahorita está con exceso de carcelería. Por eso, el Poder Judicial tendrá que hacer lo que corresponda hacer. Que el poder judicial vea si su exceso de carcelería corresponde. Entonces, si alguien lo tiene, tampoco es justo que siga estando preso”, manifestó.

