Los más jóvenes prefieres votar en blanco o nulo, según encuesta de IEP

De acuerdo con los resultados de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, los electores más jóvenes prefieren optar por el voto en blanco o nulo de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 6 de junio de 2021.

Según el sondeo, el 32% del electorado que tiene entre 18 y 24 años marcará blanco o nulo , mientras que en este mismo grupo el candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo un 31,3%, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, alcanzó un 26%.

Por otro lado, en el rango de edad de 25 a 39 años, el voto blanco o nulo obtuvo un 26%. Mientras tanto, Fujimori alcanzó un 25,3% y Castillo, un 40,6%.

Segunda encuesta IEP 2021.

Encuesta IEP: Pedro Castillo mantiene ventaja sobre Keiko Fujimori

A menos de un mes para la segunda vuelta electoral que se realizará el domingo 6 de junio, la intención de voto para Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) mantiene su tendencia.

Aproximadamente un 36,5% de los peruanos votaría por Castillo en estos días y un 29,6% lo haría por Fujimori. Es decir, el candidato de Perú Libre tiene el respaldo de más de un tercio del país y su rival, el apoyo de un grupo que no llega a un tercio de los ciudadanos.

Asimismo, alrededor de un tercio de la población no elige a ninguno de los dos candidatos presidenciales en contienda. En la encuesta del IEP, un 23,6% asegura que votaría en blanco o nulo, un 7,8% que aún no decide su voto y un 2,5% que no asistiría a los comicios del 6 de junio.

