Keiko Fujimori realizó mitin tras frustrado intento de debate con Pedro Castillo

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó minutos antes de las 3:00 de la tarde al estrado que sus seguidores levantaron frente al penal Santa Mónica de Chorrillos para el supuesto debate con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

Inmediatamente subió al entarimado y se sentó a revisar lo que serían sus planteamientos, mientras esperaba por treinta minutos el arribo de Castillo.

Keiko no tomó en cuenta el mensaje del Ministerio del Interior que, en la víspera, había informado que no podía otorgar garantías a ninguna reunión porque el país se encontraba en emergencia sanitaria, aunque sí estaría la Policía para asegurar el orden. Su contendor también había anunciado que cumpliría otras actividades en el distrito de La Victoria.

Al cumplirse el tiempo de espera, el moderador Gonzalo Iwasaki miraba a la candidata como esperando alguna indicación. Llegado el momento, Iwasaki dijo que no le competía calificar la actitud de Pedro Castillo, pero indicó la importancia de exponer los planes de gobierno y confrontar ideas.

“Al no estar el otro candidato, no sería respetuoso seguir. Le ruego entenderlo y permítame suspenderlo”, dijo, y procedió a retirarse.

Fue entonces que Keiko Fujimori se dirigió a sus simpatizantes y convirtió el fallido debate presidencial en un pequeño mitin proselitista.

Luego de extender su saludo a las internas del penal, dirigió todas sus críticas a su contendor por proponer un debate que después incumplió. “No cumplió con su palabra, se corrió nuevamente”, insistió.

También dijo que estaba ahí fortalecida como madre y como tal “no aguantaremos su machismo”.

Kenji en campaña

Fue entonces que hizo su aparición su hermano Kenji Fujimori, quien fue invitado a subir al escenario. La intervención del hermano menor de los Fujimori-Higuchi fue de claro respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori.

“Keiko, hermana, no estás sola. Si Pedro Castillo quiso maltratarte con su actitud cobarde, misógina, no lo podemos permitir. No queremos sembrar un ambiente de odio, no lo toleramos”, manifestó en el mitin.

Posteriormente, aludió al poder de Dios. Incluso dijo, dirigiéndose a Keiko: “El mensaje de Dios es de cambio para el país. Tienes una gran responsabilidad”.

Al retomar el micrófono, Keiko Fujimori también mencionó su reencuentro con Dios en el tiempo que estuvo recluida en el penal Santa Mónica.

Asimismo, habló de su compromiso para lograr un reencuentro con Kenji y haberse perdonado mutuamente “porque juntos podemos hacer mucho más”. En cuanto a las encuestas, resaltó el avance de su partido. “Tenemos que tender la mano a más grupos para buscar el consenso y el diálogo. Así trabajaremos los próximos cinco años”, expresó.

Datos

Reencuentro. Kenji Fujimori dijo que ayer que, después de dos años, se reencontró con su hermana Keiko en casa de su madre Susana Higuchi.

Antecedentes. En el 2018, cuando Fuerza Popular grabó conversaciones del entorno del otrora congresista Kenji Fujimori, este declaró a los medios lo siguiente: “Lamento muchísimo las bajezas; las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko (Fujimori)”.

