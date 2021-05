IEP: 48,1% de electores de nivel socioeconómico A/B prefiere a Fujimori

El 48,1% de electores que pertenecen al nivel socioeconómico A/B votarían por la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizado para La República.

La investigación reveló también que el 32,1% de peruanos que elegiría a Fujimori en las elecciones del próximo 6 de junio son del nivel C , mientras que el respaldo a la lideresa de Fuerza Popular es solo del 20,7% en el grupo que forma parte del nivel D/E.

Respecto al sexo de los votantes, el 31,3% de mujeres piensa sufragar a favor de la hija exdictador Alberto Fujimori, mientras que el 27,8% de hombres la respalda. Asimismo, el grupo etario apoya en su mayoría a Keiko son los peruanos de 40 años a más, los cuales representan el 33,6% de ciudadanos de esta edad.

Por su lado, el postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, recibe mayor apoyo de los grupos de nivel socioeconómico C (35,2%) y D/E (40,1%). Sumado a ello, el grupo etario que tiene un mayor porcentaje al profesor de primaria es que está conformado por ciudadanos de 25 a 39 años (40,6%).

Fujimori continúa con el mayor antivoto

La encuesta del IEP señala, además, que Fujimori mantiene el mayor antivoto de la población al conseguir un 47%, no obstante, el rechazo a su candidatura se disminuyó en 8 puntos porcentuales al obtener 55% en marzo de este año.

Para el caso de Castillo, el 35% de los encuestados mencionaron que no votarían por él. Asimismo, el 11% de la ciudadanía aclaró que no elegiría a ninguno de los dos candidatos, y el 7% expresó no saber sobre el proceso electoral.

Castillo sigue liderando intención de voto

La encuesta de intención de voto presidencial hecha por el IEP muestra que Pedro Castillo mantiene la ventaja sobre Keiko Fujimori e incluso aumentó levemente su porcentaje.

Según el sondeo, realizado del 13 al 15 de mayo, el representante de Perú Libre consiguió el respaldo del 36,5% de los peruanos. En tanto, un 29,6% prefiere a la lideresa de Fuerza Popular como próxima presidenta del Perú.

